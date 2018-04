Mai multe ministere si institutii din Berlin sunt evacuate, dupa gasirea unei bombe de jumatate de tona

Ziare.

Potrivit unui purtator de cuvant al Politiei, citat de AFP, sunt vizate de operatiunea de evacuare ministerele Economiei si Transporturilor, gara centrala din Berlin, ambasade, spitalul armatei germane si complexul in constructie al serviciilor de informatii germane BND.In perimetrul de securitate se afla de asemenea imobile de locuit, muzee si birouri, dar este inca "prematur" sa se spuna cate persoane vor fi vizate de evacuare.Transportul feroviar, din si catre Berlin ar urma sa fie foarte mult perturbat, deoarece Hauptbahnhof, gara principala a Capitalei, este in plin perimetru. Compania nationala a cailor ferate, Deutsche Bahn, nu a facut inca nici o comunicare pe aceasta tema.In octombrie 2017, 10.000 de persoane dintr-un cartier din sud-vestul Berlinului au fost evacuate in timp ce serviciile de deminare au dezamorsat o bomba de 250 de kg.In septembrie 2017, descoperirea la Frankfurt a unei enorme bombe britanice, cu o incarcatura exploziva de 1,4 tone, a declansat cea mai mare operatiune de deminare de acest fel din 1945: 65.000 de locuitori au fost in prealabil evacuati.