Mai multe persoane au murit si sute au fost ranite de artificii in Germania, Olanda si Italia

Ziare.

com

Doi oameni au murit in Germania, in timpul festivitatilor de Anul Nou, relateaza agentia Associated Press, citata de Fox News In regiunea Brandenburg, de langa Berlin, politia a transmis miercuri ca un barbat de 35 de ani a murit dupa ce a aprins artificii, iar un tanar de 19 ani a suferit rani la cap ce i-au fost fatale, dupa ce a aprins un dispozitiv produs in casa.De asemenea, mai multe persoane au fost ranite in incidente provocate de artificii. O fata de 14 ani a suferit rani grave la ochi, iar alte 21 de persoane au avut rani la maini, iar in 5 dintre aceste cazuri a fost nevoie de amputari.Sase politisti din Berlin au suferit pierderi temporare ale auzului, dupa ce un material pirotehnic puternic a fost aruncat catre ei in timpul arestarii unui suspect. De asemenea, o fata de 16 ani a fost arestata dupa ce a aruncat cu astfel de materiale catre politisti. In Leipzig, politistii au fost nevoiti chiar sa foloseasca un tun cu apa impotriva unui grup de 50 de oameni care aruncau cu petarde catre ei. Daily Mirror scrie ca politia din Italia a raportat de asemenea mai multe decese si rani provocate de artificii ilegale, mai ales in Napoli si Torino. De asemenea, sursa citata noteaza ca un copil de 11 ani a fost transportat cu elicopterul la spital, in Germania, dupa ce a suferit rani grave la ochi.De asemenea, un barbat de 39 de ani a murit, sambata, in localitatea olandeza Swifterbant, dupa explozia unor artificii pe care le aprindea, scrie Dutch News . De asemenea, cei doi copii ai sai au fost transportari la spital, dupa ce auzul le-a fost afectat in urma exploziei.In fiecare an, sute de persoane sunt ranite de artificiile de Anul Nou, iar presiunea este tot mai mare pe guvern sa interzica vanzarea acestor materiale.Spre comparatie, in Bucuresti au fost opt accidente minore din cauza folosirii incorecte a artificiilor, relateaza News.ro.