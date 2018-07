Mai stie Germania ce face? Il vrea pe bodyguardul lui Osama, dar expulzeaza imigranti perfect inofensivi

Protectie pentru un terorist amenintat cu tortura

Nici vorba numai de infractori sau neadaptati

Cine crede ca bunul simt si statul de drept sunt doua notiuni care se exclud reciproc are si confirmarea, incepand de vinerea trecuta. Pe de o parte, exista Sami A., care facuse parte din "garda de corp a lui Osama bin Laden". De saptamani intregi acest om tine prima pagina a presei de bulevard si domina discutiile online.In cea mai recenta declaratie a Guvernului, din 28 iunie, pana si cancelara Angela Merkel a sugerat ca nu poate fi de acord cu prezenta unor asemenea indivizi pe teritoriul Germaniei.Cazul lui Sami A. stoarce lacrimi din ochii fiecarui contribuabil. Un cunoscut islamist, apropiat al, candva, celui mai cautat terorist din lume, traieste, de ani de zile, in Germania si primeste ajutor social de la statul german pentru el, sotia sa si cei patru copii. Cererea de azil a fost respinsa cu multa vreme in urma, dar pentru ca in tara sa natala, Tunisia, risca sa fie torturat, el nu poate fi expulzat din Republica Federala.Mai mult, Sami A. figureaza ca "prezumtiv terorist" pe lista autoritatilor. Asadar, un personaj capabil sa comita oricand un atentat. Singura problema este ca, pana acum, nu exista dovezi concrete impotriva sa. Asa ca a luptat cu toata forta pentru a nu fi expulzat.Cu atat mai mult s-au bucurat adeptii bunului simt, afland ca, in sfarsit, Sami A. a parasit Germania. Insa bucuria a fost de scurta durata. Cateva ore mai tarziu, instanta de la Gelsenkirchen a anuntat ca omul va trebui adus inapoi in Germania cat mai repede cu putinta - desigur, si de data aceasta, tot pe spezele contribuabililor.Fiindca se stia de multa vreme ca el nu poate fi expulzat. Singura consolare in acest teatru ieftin: Tunisia nu vrea sa dea curs cererii Germaniei si sa-l lase pe Sami A. sa paraseasca tara fiindca si autoritatile tunisiene doresc sa-l judece.Celor care nu se indoiesc deja de logica actiunilor statului german au inceput sa li se serveasca argumente noi din ora-n ora. Se pare ca ordinul judecatoresc prin care Sami A. trebuia readus in Germania a fost retinut voit pana la punerea completa in aplicare a deciziei de expulzare. O procedura pe care nu poti decat s-o dezaprobi.Ca in fiecare verdict judecatoresc pronuntat in Germania intelepciunea isi spune ultimul cuvant. Dar ca institutiile statului ignora in mod deliberat deciziile unui tribunal inseamna si o subminare a statului de drept. Si este inacceptabil!Pe de alta parte, ies la iveala tot mai multe detalii privind soarta celui de-al 69-lea afgan expulzat recent care, la doar cateva zile dupa ce a ajuns la Kabul, s-a sinucis. Cine credea pana acum in declaratiile autoritatilor, conform carora trimisi in tarile de origine ar fi numai infractorii si migrantii cu probleme de adaptare, are ocazia sa reflecteze putin.Niste jurnalisti cunoscuti pe plan local, mai ales din Bavaria, au inceput sa faca investigatii. Si au aflat ca o firma de componente metalurgice a fost nevoita sa se descurce brusc fara un ajutor de sudor care vorbea bine germana si era platitor de impozite. De asemenea si un ucenic brutar - meserie care se cauta in disperare in toata Germania - a trebuit sa plece.Doi barbati l-au luat din pat si l-au urcat in avion in noaptea dinaintea examenului de absolvire a scolii profesionale. Un alt afgan expulzat trebuia sa inceapa ucenicia ca infirmier in luna septembrie.Ingrijirea persoanelor varstnice reprezinta un alt sector care duce lipsa de personal calificat in Germania. Toti cei care au avut contact cu acesti oameni i-au descris ca fiind harnici si dornici sa se integreze.S-ar putea ca aceste expulzari sa fi fost perfect justificate sub aspect legal. Dar asemenea destine ridica si semne de intrebare. Iar principala intrebare ar fi: mai stie statul german ce vrea si ce face?Toti voluntarii care ii ajuta pe refugiati si toate firmele care le ofera o sansa migrantilor nou-sositi nu se mai simt luate in serios. Si fiecare autoritate nationala ar trebui sa stie ca fara asemenea oameni deviza cancelarei Merkel "Vom reusi!" este complet iluzorie.Increderea in statul de drept este subminata - si aceasta tocmai in randul celor care definesc, care reprezinta acest stat de drept. Ceea ce ar putea fi chiar fatal.