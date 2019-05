Manifestatii de amploare in Germania, la fel ca in Piata Victoriei: Iesiti la vot pentru Europa

Ziare.

La Berlin, 20.000 de manifestanti, potrivit organizatorilor - cateva mii potrivit politiei - au demonstrat in centrul capitalei, de la emblematica piata Alexanderplatz pana la Coloana Victoriei, in parcul Tiergarten.Mii de proeuropeni au participat de asemenea la manifestatii la Frankfurt (14.000 potrivit politiei), Hamburg, Koln sau Munchen.Aceste manifestatii survin in cadrul unei zile de mobilizare europeana "impotriva nationalismului" in mai multe tari europene, la solicitarea a peste 250 de organizatii, intre care Attac, Pro Asyl, Campact, si a unor partide.Alegerile europene din 26 mai, care ar putea fi marcate de o puternica abtinere de la vot si de rezultate incurajatoare ale unor formatiuni nationaliste, vor decide "directia viitoare a Uniunii Europene", potrivit sloganului organizatorilor, care lanseaza un apel la "lupta impotriva nationalismului si la o Europa democratica, pasnica si unita".