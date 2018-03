"Marea coalitie" de la Berlin este gata: Germania a pus capat blocajului politic care a durat sase luni

Ziare.

com

Documentul de 177 de pagini a fost semnat de Merkel din partea Uniunii Crestin Democrate (CDU), de Horst Seehofer din partea formatiunii bavareze de dreapta Uniunea Social Democrata (CSU) si de liderul in exercitiu al Partidului Social Democrat (SPD), Olaf Scholz. Acesta urmeaza sa preia portofoliul finantelor si postul de vicecancelar, informeaza DPA.Asa-numita "mare coalitie" este aceeasi dinainte de alegeri si guverneaza din 2013. Atat CDU, cat si SPD au suferit pierderi istorice la alegerile din septembrie anul trecut, reaminteste DPA.Ulterior, SPD si-a anuntat intentia de a trece in opozitie, dar negocierile CDU/CSU cu alte formatiuni politice au esuat, ceea ce a lasat doar alternativa intre refacerea marii coalitii si organizarea de alegeri anticipate.Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a declarat: "Ma bucur ca se incheie perioada de insecuritate si nesiguranta. Nerabdarea era in crestere in ultimele saptamani, in timpul negocierilor si al votului" (in cadrul SPD, pentru aprobarea acordului - n. red.).Parlamentul Germaniei urmeaza sa voteze miercuri un nou mandat de cancelar pentru Angela Merkel, iar noul guvern va depune juramantul in aceeasi zi.