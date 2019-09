Marturie de pe Valea Elbei la Dresda: frumusete, ospitalitate si accente xenofobe

Toata lumea la bord!

Bastionul - pe "balcolnul" Elvetiei Saxone

Dresda - renascuta din ruine

Cealalta fata a Dresdei

Ziare.

com

Murmurul produs de pasageri se opreste, in momentul in care pornesc motoarele. Pentru scurt timp. Vasul porneste pe Elba, de la Dresda in amonte, catre statiunea Bad Schandau.Lasam in urma turnuri de biserica, trecem pe langa siluetele ca din povesti ale unor orasele, din cand in cand mai apare cate un castel printre stancile maiestuoase de pe valea fluviului.Zgomotul ritmic al motoarelor, sunetul cristalin al apei, vantul din parul meu imi dau senzatia unei zile perfecte si relaxante de vara. Numai frumusete in jurul meu. Sunt coplesita.Sunt pasagera unei nave cu aburi, veche de 120 de ani. Apartine celei mai mari si mai vechi flote de nave cu aburi din lume, "Die Weibe Flotte" (Flota Alba) din Dresda. Este compusa din noua vapoare, toate perfect restaurate. In fiecare zi navigheaza in amonte si in aval pe fluviul Elba, iar anual transporta peste 700.000 de pasageri. Primul vas cu aburi al flotei, "Regina Maria", a pornit aici cu oaspeti la bord in 1837.Fac cunostinta cu o incantatoare doamna in varsta, Hannah Hahn. Hannah, care locuieste in Dresda de peste 60 de ani, este un mare fan al Flotei Albe. Cunoaste vasul cu ochii inchisi si imi arata unde pot vedea motoarele si cum aburii invart roata cu zbaturi. Dar nu ne oprim la discutii pe teme tehnice.Hannah imi povesteste despre viata ei si imi da cateva sfaturi cu privire la ce as putea sa fac in aceasta regiune, numita Elvetia Saxona, dupa ce se incheie calatoria cu vaporul.Povestindu-i despre planurile mele, ma avertizeaza: "Nu te duce pe Bastion! (formatiune stancoasa din muntii Elvetia Saxona - n.red.). O sa te inghesui cu ceilalti turisti. Eu intotdeauna sfatuiesc oamenii sa o ia pe jos, pe partea cealalta a fluviului. Poti vedea Bastionul foarte bine de acolo si nici nu te imbulzesti". Ma gandesc la aceasta optiune.Bastionul este o formatiune stancoasa aflata in Parcul National Sachsische Schweiz, "Elvetia Saxona", veche de milioane de ani. De pe varful formatiunii se poate vedea intreaga Vale a Elbei. Un peisaj romantic, ce a inspirat de-a lungul secolelor pictori si poeti.Pictorul Caspar David Friedrich a capturat ca nimeni altul atmosfera de pe Valea Elbei. Printre lucrarile sale cele mai cunoscute se numara "Wanderer uber dem Nebelmeer" ("Calator pe marea norilor") sau "Felsenlandschaft im Elbsandsteingebirge" ("Peisaj cu stanci in Muntii Elbei").O calatorie cu nava cu aburi te relaxeaza fantastic. Un bilet de la Dresda la Bad Schandau si retur costa 29 de euro. Trei ore si jumatate sa nu faci nimic, numai sa privesti in jur! Cu Hannah langa mine, timpul trece cat ai clipi.Povestim si despre subiecte mai triste, cum ar fi tragedia celui de-al Doilea Razboi Mondial. In timpul bombardamentelor din noaptea dintre 13-14 februarie 1945, orasul a fost facut una cu pamantul. 20.000 oameni si-au pierdut atunci viata. Si faimoasa biserica Frauenkirche din Dresda a devenit o ruina. Asa a ramas timp de aproape 60 de ani.Astazi, biserica este renovata cu ajutorul unor donatii din intreaga lume si a devenit din nou una dintre principalele atractii turistice ale orasului, dar si un simbol al libertatii si al reconcilierii.Hannah povesteste cu placere, iar eu ascult cu la fel de mult interes. A pornit in aceasta excursie singura, la fel ca mine, dar ca fan inrait al Flotei Albe, ea are un abonament anual. Isi petrece ziua facand fotografii cu o camera foto digitala. Imi arata cu mandrie ce a imortalizat. Ce femeie minunata am avut norocul sa intalnesc!Drumurile ni se despart in Bad Schandau. M-am hotarat totusi sa urc pe Bastion. O data macar trebie sa fac acest lucru, chiar daca Hannah m-a sfatuit altfel. Drumul o ia prin padure si peste pajisti intinse, iar de la Rathen incepe o poteca abrupta. Stancile Bastionului sunt inalte de aproape 200 metri deasupra Elbei. Asa ca urcusul nu e tocmai usor. Dar merita fiecare pas.Stiam deja din poze ce ma asteapta sus. Si totusi, privelistea panoramica de acolo a reusit sa-mi taie rasuflarea. Am si avut noroc, pentru ca, urcand destul de lent, majoritatea turistilor era deja pe drumul de intoarcere. Ce placere, sa savurezi peisajul in liniste deplina!(Foto: Pixabay.com / CC0 Creative Commons)Stancile Bastionului sunt legate printr-un pod din piatra. Ma uit in jos de acolo si mi se inmoaie genunchii usor, desi ma pot tine de balustrada. Pe partea cealalta se ajunge la ruinele Castelului Neurathen. Intrarea costa 2 euro. Acesta era odata unul dintre cele mai mari castele ale Evului Mediu, probabil construit in secolul 11. Si de aici, privelistea e mirifica.O noua zi, un alt program. Este duminica dimineata. Dupa excursia cu vaporul si plimbarea pe Valea Elbei, am de gand sa descopar Dresda. Este 9:30 dimineata, stau in Kreuzkirche (Biserica Sfintei Cruci) si ascult muzica celei mai mari orgi din oras.Cea mai mare biserica evanghelica luterana a orasului a trecut prin cinci incendii, ultimul in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Se presupune ca pe perioada bombardamentelor aliatilor, din februarie 1945, au cazut la Dresda circa 4.000 tone de bombe. Orasul a fost aproape complet distrus.Astazi, urbea straluceste din nou. Multe dintre cladirile istorice au fost restaurate de-a lungul anilor. Oriunde privesc, vad arhitectura baroca. Dar perfect renovata. Cea mai cunoscuta atractie este in continuare Biserica Maica Domnului - Frauenkirche.Frumusetea si eleganta se vad si in interior. Simplu, dar totusi impunator. Privind in jur, gandul imi fuge din nou la Hannah, care mi-a povestit cum arata aici, cand biserica era inca o ruina. Chiar unde m-am asezat acum nu era nimic, in afara de o gramada de pietre.Pentru mine orasul vechi al Dresdei este ca un muzeu in aer liber, la care inca se mai lucreaza. Palatul Zwinger, tot o constructie in stil baroc, a fost restaurat intre anii 1950-1960, in 1985 a fost redeschisa Opera Semper, iar la Palatul din Dresda se lucreaza in continuare.Turistii misuna in umbra cladirilor impunatoare, printre muzicieni de strada si pictori care isi expun lucrarile pe asfalt. O intalnesc pe Keerthana Srinivasan. E originara din India, ca si mine, si studiaza la Dresda Biologia Moleculara. Traieste aici din 2016."Este o experienta interesanta, orasul are un spirit pozitiv, dar am trait si lucruri mai putin placute". Imi povestese despre o intamplare intr-un autobuz, cand o femeie a aratat brusc cu degetul sprea ea si a inceput sa strige.Keerthana nu a inteles nimic din ceea ce spunea femeia, s-a speriat si a coborat la urmatoarea statie. Si nu a fost singurul caz. Cu toate acestea, Keerthana vrea sa-si termine studiile la Dresda si sa-si caute apoi un loc de munca. Se simte deja acasa aici.Situatii ca cea prin care a trecut Keerthana nu sunt o raritate in zona. Am patit-o si eu. Am fost privita ciudat sau o data cineva mi-a adresat cuvinte de natura rasista dintr-o masina in trecere.In ultimii zece ani, landul Saxonia a devenit un centru al extremismului de dreapta. Pentru oameni cum ar fi Keerthana, care vor sa studieze, sa munceasca si sa traiasca aici, ideologia extremistilor de dreapta, xenofobia, nu sunt chestiuni de ignorat.Iar dupa ce mi-am petrecut atata timp gandindu-ma la trecutul Dresdei, imi este clar cine va decide asupra viitorului orasului: oamenii. Prin curaj si putere si-au refacut de la zero si readus la viata orasul.Tot oamenii sunt cei care vor decide asupra viitorului Dresdei. Vreau sa cred ca cei deschisi si ospitalieri ca Hannah vor avea cel mai greu cuvant de spus, atunci cand se vor lua deciziile importante.