''Masca trebuie sa devina ultima moda'' pentru a putea relaxa restrictiile, considera experti germani

''Numai cu o protectie sanitara suficienta se poate reveni la viata normala. Masca trebuie sa devina ultima moda'', a declarat pentru saptamanalul Der Spiegel un membru al acestei academii, insistand ca generalizarea acoperirii gurii si nasului in spatiul public este o necesitate in contextul pandemiei de COVID-19.Problema cea mai importanta ramane insa disponibilitatea acestui accesoriu pentru populatie, cererea foarte mare pe plan mondial facand mastile sanitare dificil de procurat.Cancelarul Angela Merkel, care a asigurat ca ultimul raport pe care Academia Leopoldina il va prezent luni va juca un rol important in dezbaterea despre relaxarea masurilor de izolare, a avut o discutie telefonica cu presedintele chinez Xi Jinping, in urma careia, potrivit Suddeutsche Zeitung, s-a ajuns la un acord prin care o companie chineza va furniza Germaniei 40 de milioane de masti saptamanal.Guvernul de la Berlin se va reuni miercurea viitoare prin videoconferinta cu conducerile landurilor germane pentru a discuta despre oportunitatea relaxarii masurilor restrictive menite sa franeze raspandirea coronavirusului, dorind un echilibru intre aplicarea criteriilor sanitare si pagubele economice create de aceste masuri.Intre timp, in Spania guvernul a recomandat vineri folosirea mastilor reutilizabile in timpul deplasarilor ce implica aglomeratii si va incepe de luni distribuirea lor in statiile de metrou si de tren, in aceasta zi urmand sa fie reluate activitatile economice neesentiale suspendate pe 30 martie in incercarea de a limita epidemia.Ministrul spaniol al Sanatatii, Salvador Illa, care a avertizat ca Spania inca se afla "intr-o faza importanta a epidemiei", a precizat ca vor fi distribuite masti mai ales in mijloacele de transport unde pastrarea unei distante de siguranta este dificila si a asigurat ca va fi sporita productia nationala de masti sanitare.