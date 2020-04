Medicii din Heinsberg: "Nu suntem eroi - ne facem treaba"

Corona a fost pentru Heinsberg "cel mai mare dezastru imaginabil"

Teama de un al doilea val de imbolnaviri

Aspecte pozitive

Volker Witting

Ziare.

com

Paturi libere "la el", la terapie intensiva? Deloc. "Ca si pana acum, e plin pana la refuz", spune medicul Aiko Liedmann. Lucrurile nu s-au schimbat deci fata de inceputul lunii, atunci cand Deutsche Welle vorbise prima oara cu Liedmann. In total, in Germania mai sunt disponibile in prezent cam 13.000 de paturi la terapie intensiva.Totusi, multe s-au schimbat de la discutia noastra telefonica din urma cu trei saptamani. Liedmann si echipa lui au devenit mai optimisti - in ceea ce priveste abordarea coronavirusului, a prejudecatilor, a bolnavilor: "Avem senzatia ca putem acum sa-i tratam mai bine pe pacienti." Modul in care evolueaza boala seamana de la un pacient la altul. S-a format un fel de rutina.Potrivit administratiei spitalului, pana acum au murit la spitalul municipal din Heinsberg 17 pacienti infectati cu noul coronavirus. 17 din cei 58 de oameni care au decedat in regiunea Heinsberg (cu 250.000 de locuitori) din cauza COVID-19. (Aceste cifre au fost furnizate de administratia regionala pe 20 aprilie.)Dr. Aiko Liedmann este medic primar la sectia de terapie intensiva in spitalul municipal, unul din cele trei spitale din Heinsberg. Regiunea se afla in vestul extrem al Germaniei, intre Aachen si Dusseldorf. Ea a fost epicentrul pandemiei in Germania. Nicio alta regiune nu a fost atat de afectata de coronavirus la inceput.Deja de la sfarsitul lui februarie, medicii, personalul medical, politicienii si administratia din Heinsberg lupta impotriva infectiilor cu coronavirus. A fost cel mai mare dezastru imaginabil, a declarat seful consiliului regional din Heinsberg, Stephan Pusch (CDU), in interviu la Deutsche Welle.Aiko Liedmann e de la inceput in prima linie in lupta impotriva bolii. A avut zile la inceputul carora nu stia daca mastile, ochelarii si manusile de protectie vor fi de ajuns pana dupa-masa. A fost perioada in care pacientii infectati cu coronavirus erau adusi ca pe banda rulanta, pe masura ce epidemia lua amploare in Heinsberg.Acum, spune Liedmann, "avem sentimentul ca suntem bine dotati si pregatiti." Echipamentele de protectie nu mai lipsesc. Exista inca evolutii grave ale bolii, dar "de mai multe zile nu am mai avut niciun deces". In echipa lui Liedmann se intorc intre timp si medicii si asistentele care s-au infectat ei insisi in spital cu coronavirus. Din fericire, niciunul dintre ei nu a suferit de o forma complicata a bolii.De la inceputul saptamanii, numeroase regiuni germane au inceput sa relaxeze usor masurile de protectie luate in viata publica. Doctorul Aiko Liedmann "se teme deja putin" ca actuala "stare fragila de ameliorare obtinuta prin restrictii" ar putea fi periclitata. Pe de alta parte, explica el, ar fi nevoie de o "anumita raspandire a virusului in randul populatiei, pentru a se obtine acea imunizare generala", atat timp cat inca nu exista un vaccin.Imunizarea in masa presupune ca o parte din populatie a devenit imuna la virus, ceea ce limiteaza raspandirea acestuia. In cazul Germaniei, o imunizare generala ar fi atinsa atunci cand peste 50 de milioane de cetateni ar fi imuni la acest coronavirus.Liedmann remarca mai nou sosirea din cand in cand in spital a unor cazuri complicate cu alte boli "normale": "Multa lume nu a vrut sa vina la spital pentru o perioada din cauza epidemiei de coronavirus." Astfel de cazuri se inmultesc acum, ceea ce indica o reintoarcere la normalitate.Pentru o anumita perioada, regiunea Heinsberg a capatat un renume negativ: ceea ce Wuhan a fost pentru China, ar fi fost Heinsberg pentru Germania - centrul epidemiei, dupa cum s-a spus in multe relatari. Liedmann si echipa sa au avut de suferit de pe urma acestei stigmatizari. Atunci cand a fost nevoie ca pacientii din Heinsberg sa fie mutati in regiuni vecine, pentru ca in spitalele locale nu mai erau locuri libere, se raspundea adesea: "De la voi nu luam pacienti cu coronavirus. Doar nu vrem sa ne aducem singuri boala peste noi", povesteste Liedmann.La inceput, astfel de reactii l-au enervat si dezamagit puternic. Inclusiv afirmatiile negative necugetate ale unor politicieni cu privire la regiunea Heinsberg. Azi, reactiile medicilor din regiunile vecine suna cu totul altfel: "Am putea sa invatam o gramada de la voi." "Ceea ce ne face sa ne simtim mandri de munca noastra", admite Liedmann.Nu accepta insa sa fie considerat un erou al crizei coronavirus: "Ne facem treaba - cat de bine putem." Aiko Liedmann si echipa lui de la spitalul municipal Heinsberg s-au bucurat ca munca lor este apreciata - de catre prieteni, pacienti, familii ale acestora, politicieni: "Este un aspect pozitiv ca oamenii vad ce se reuseste in spitale."