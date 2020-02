Merkel condamna alianta partidului sau cu extrema dreapta: Este un act de neiertat

Ziare.

"Trebuie spus ca este un act de neiertat si ca, prin urmare, rezultatul (acestor alegeri) trebuie anulat", a apreciat pe un ton foarte ferm Angela Merkel, aflata intr-o vizita la Pretoria, in Africa de Sud, relateaza AFP."Este vorba despre noi alegeri, acesta este o optiune", a declarat ea.Merkel ractioneaza astfel fata de alegerea miercuri a presedintelui-ministru al landului Turingia cu voturile extremei drepte si partidului sau conservator, in urma unui scrutin care a avut loc in toamna in aceasta regiune din fosta RDG.Pana in prezent, spre deosebire de Austria, dreapta moderata germana a exclus mereu orice alianta sau cooperare cu Partidul Alternativa pentru germania (AfD), care a facut, in plus, din Merkel si din politica sa in domeniul migratiei principala tinta a extremei drepte.Incalcand acest consemn national, alesii regionali din cadrul CDU al lui Merkel au "incalcat convingerile fundamentale" ale acestui partid democrat-crestin, infiintat dupa perioada nazista.Este vorba despre "cea mai rea zi a democratiei", a apreciat ea, in contextul in care episodul din Turingia a reaprins in Germania amintirea anilor '30, cand partidul lui Adolf Hitler a reusit, inclusiv prin aliante cu dreapta traditionala, sa ajunga, putin cate putin, la putere."Trebuie sa se faca totul, in prezent, pentru a se arata in mod clar ca lucrul in care crede CDU" nu poate fi asociat extremei drepte, a subliniat cancelarul german.