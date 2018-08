Merkel, intampinata de protestatari furiosi: Au spart fiole cu o substanta suspecta, urat mirositoare

Ziare.

com

Aproximativ 300 de simpatizanti ai miscarii Pegida (Patrioti Europeni contra Islamizarii Occidentului, extrema-dreapta) si ai formatiunii Alternativa pentru Germania (AfD, extrema-dreapta) au protestat in fata Parlamentului regional din orasul Dresda, capitala landului Saxonia. Manifestantii au cerut demisia cancalerului Germaniei.Cu putin timp inainte de venirea coloanei oficiale, indivizi ramasi neidentificati au aruncat fiole cu o substanta urat mirositoare, au declarat surse din cadrul serviciiilor de securitate germane. Potrivit surselor citate, substanta este acid butiric si s-a evaporat rapid. Politia germana a initiat o investigatie privind tentativa de atac."Criticile sunt binevenite, dar ne aduc si preocupari", a comentat Angela Merkel, subliniind ca depune eforturi pentru repatrierea unor imigranti extracomunitari. "Este clar ca situatia din anul 2015 nu trebuie sa se repete si ca nu se va repeta", a spus Merkel.Peste un milion de imigranti extracomunitari au ajuns in Germania in anul 2015.