Merkel ramane politicianul cel mai popular, AfD nu profita la nivel federal de succesele regionale

Guvernul promite multe...

SPD se invarte in jurul propriei cozi

Angela Merkel ramane foarte populara

Cota slaba de popularitate pentru sefa CDU Annegret Kramp-Karrenbauer

Teama de modificarile climatice

O societate tot mai divizata?

Mai multi bani pentru majoritatea cetatenilor

Ziare.

com

Recentele alegeri din landurile Saxonia si Brandenburg s-au incheiat cu prabusiri ale scorurilor electorale ale formatiunilor CDU, SPD si Partidul Stangii, in timp ce AfD si Verzii ecologisti au sarbatorit cresteri fara precedent.Se pare insa ca efectele celor doua scrutine nu se reflecta si asupra scenei politice federale, dupa cum arata ultimul sondaj de opinie ARD-Deutschlandtrend, realizat de institutul infratest dimap.Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri generale in Germania, CDU, SPD si AfD ar inregistra doar mici progrese fata de sondajul similar din august. AfD ar primi 15% din voturi, iar CDU 27%, fata de cele 23 de procente ale ecologistilor, cu trei mai putine decat in august. Verzii ar ramane insa a doua forta politica. Spre comparatie: la alegerile generale din septembrie 2017, ecologistii au obtinut doar 8% din sufragii, fiind in prezent cel mai mic grup parlamentar din Bundestag.Marea coalitie din prezent, alcatuita din CDU, CSU si SPD, nu ar mai avea in acest moment majoritate parlamentara, dupa acest sondaj. Iar cetatenii sunt nemultumiti de activitatea cabinetului de la Berlin. Una din criticile majore ale cetatenilor ar fi ca executivul promite multe, dar la nivelul oamenilor de rand se vad prea putine imbunatatiri. Este o parere impartasita de cel putin trei sferturi din alegatori (74%), inclusiv din randurile votantilor CDU si SPD.Ca si in august, doua treimi dintre cei chestionati (67%) au dat o nota proasta guvernului Merkel. Doar o treime din germani ar aprecia in prezent munca depusa de executivul federal.Social-democratii germani sunt criticati de persoanele chestionate de infratest dimap pentru ca ar fi in prezent mult prea preocupati de problemele de personal. Partidul isi cauta o noua conducere, iar lucrurile vor fi tergiversate inca luni bune, deoarece formatiunea vrea ca membrii ei sa aleaga noii lideri. Un aspect apreciat insa de trei sferturi dintre germani.SPD vizeaza si o decizie cu privire la ramanerea in marea coalitie de guvernare sau la retragerea timpurie de la putere. Majoritatea germanilor considera insa gresita o eventuala rupere a coalitiei de guvernare. In ciuda nemultumirilor privind activitatea actualului cabinet, 61% dintre germani ar dori ca acesta sa-si incheie mandatul la termenul normal, in toamna lui 2021.Se pare ca electoratul german prefera continuitatea, avand in vedere contextul politic international instabil. Iar garanta acestei stabilitati pe plan national este cancelarul Angela Merkel (CDU), care ramane politicianul german cu cota de popularitate cea mai ridicata, 58%. Urmatorii in clasamentul popularitatii in politica sunt, la mare distanta, ministrii social-democrati Heiko Maas (Externe) si Olaf Scholz (Finate).sefa CDU Annegret Kramp-Karrenbauer (Reuters/H. Hanschke)Putina lume pare sa o simpatizeze pe presedinta Uniunii Crestin-Democrate, Annegret Kramp-Karrenbauer, care a preluat si sefia Ministerului Apararii. Doar 20% din cei chestionati ar fi multumiti de activitatea acesteia, cel mai prost rezultat de pana acum pentru AKK.Duminica trecuta, la 1 septembrie, institutul infratest dimap i-a intrebat pe alegatorii din landurile Saxonia si Brandenburg care ar fi temerile lor cele mai mari. Raspunsurile cele mai des intalnite: modificarile climatice si migratia. Aceleasi subiecte ii preocupa si pe germanii din restul tarii, potrivit sondajului ARD-Deutschlandtrend din septembrie.Trei sferturi dintre cei chestionati (76%) se tem ca problemele climatice tot mai mari pericliteaza calitatea vietii. Aspectele privind migratia sunt insa mai putin tematizate la nivel federal decat in Brandenburg sau Saxonia.Totusi, jumatate dintre germani s-ar teme tare sau foarte tare de sporirea influentei Islamului in Republica Federala, ceea ce ar pune sub presiune limba si cultura tarii. 92% din sustinatorii AfD au astfel de ingrijorari.La fel de tare ca de modificarile climatice se tem germanii de perceputa incapacitate a partidelor de a gasi solutii si de a ajunge la compromisuri avantajoase pentru tara. Trei din patru cetateni sunt ingrijorati ca partidele politice nu mai gasesc solutii comune la probleme politice urgente. Oamenii se mai tem de asemenea serios de accentuarea divizarii societatii germane Temerile cu privire la propria situatie financiara nu ar fi in prim plan in prezent, dar ingrijorarile latente pe aceasta tema persista. 38% dintre participantii la sondaj se tem ca nu-si vor putea mentine in viitor standardul de viata actual, cu 8% mai multi decat in trimestrul trecut al anului.In acest context, cetatenii se vor bucura cel mai probabil de intentia guvernului de a renunta la impozitul de solidaritate, taxa din venitul lunar pe care vest-germanii o platesc pentru reconstructia landurilor estice. Aceasta taxa, introdusa dupa reunificarea Germaniei, ar urma insa sa fie platita in continuare de germanii cu cele mai mari venituri. Cu aceste planuri ar fi de acord 55% dintre germani.