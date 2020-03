Mii de miganti vor sa intre in Europa: Liderii UE se duc marti la frontiera greco-turca, ministrii de interne se reunesc de urgenta. Germania avertizeaza: 2015 nu se va repeta!

Reuniune de urgenta a ministrilor de interne

Guvernul german avertizeaza: anul 2015 nu se va repeta

Ziare.

com

Provocarea cu care se confrunta Grecia in fata afluxului de refugiati este una 'europeana', a declarat luni sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care se va deplasa marti la frontiera greco-turca impreuna cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, si cu cel al Parlamentului European, David Sassoli, transmit AFP si dpa.'Provocarea cu care se confrunta Grecia este o provocare europeana', a declarat intr-o conferinta de presa Ursula von der Leyen, care se va intalni cu prim-ministrul elen Kyriakos Mitsotakis. 'Grecia are intregul nostru sprijin', a adaugat ea.Referitor la decizia de vineri a Turciei de a deschide frontierele cu Uniunea Europeana si de a lasa sa treaca refugiatii, pentru a obtine sprijin occidental in Siria, presedinta Comisiei Europene a recunoscut ca Ankara se afla 'intr-o situatie dificila in ceea ce priveste refugiatii si migrantii'. 'Dar ceea ce vedem acum nu poate fi un raspuns sau o solutie', a subliniat ea.Comisia de la Bruxelles va avea un dialog intensiv cu Ankara pentru a lua in discutie 'unde ar putea fi necesar sprijin' in privinta refugiatilor in Turcia, dar 'exista un acord in vigoare, pe care noi il respectam', a mai spus Ursula von der Leyen, referindu-se la pactul incheiat in 2016 cu Ankara.Sefa Comisiei Europene a discutat vineri prin telefon cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a declarat un purtator de cuvant de la Bruxelles, fara a furniza alte detalii.Comisarul european pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarcic, urmeaza sa se deplaseze la randul sau, 'in zilele urmatoare', la Gaziantep, in sud-estul Turciei, pentru a examina situatia refugiatilor.Grecia s-a plasat duminica in stare de alerta 'maxima' pentru a-si proteja frontierele in fata afluxului de mii de migranti spre teritoriul sau.Ministrii de interne ai statelor UE vor avea miercuri o reuniune extraordinara in cadrul careia va fi discutata situatia de la frontiera blocului comunitar cu Turcia, unde mii de migranti incearca sa treaca in Grecia si Bulgaria de saptamana trecuta, relateaza Reuters, citand trei oficiali europeni.Reuniunea este menita sa furnizeze sprijin pentru Grecia si Bulgaria in misiunea lor de a patrula frontiera externa a UE, au declarat doi oficiali, dupa o intalnire care a avut loc luni a diplomatilor de la Bruxelles.Pe de alta parte, ministri de externe vor avea si ei vineri, la Zagreb, o reuniune extraordinara convocata in urma evenimentelor din Siria, au confirmat pentru dpa surse diplomatice.Ministrii de externe ai celor 27 urmau sa se intalneasca informal in capitala Croatiei timp de doua zile, incepand de joi.A doua zi a reuniunii informale a fost insa acum ridicata la nivelul de intalnire oficiala, ceea ce inseamna ca este posibila luarea unor decizii, noteaza dpa.Guvernul german a emis un avertisment catre potentialii migranti care pleaca din Turcia ca drumul spre Uniunea Europeana nu este deschis si ca anul 2015 nu se va repeta, informeaza luni DPA."In acest moment, vedem o situatie extrem de tulburatoare la frontierele externe ale UE catre Turcia, pe uscat si pe mare", a declarat purtatorul de cuvant al guvernului Steffen Seibert la Berlin."Vedem refugiati si migranti carora li se spune in partea turca ca drumul in UE este acum deschis. Si bineinteles ca nu este", a adaugat el.Declaratia cancelarului Angela Merkel in sensul ca deschiderea granitelor Germaniei care a avut loc in vara anului 2015 nu se va mai repeta "ramane valabila", a subliniat Seibert.