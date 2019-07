Mii de oameni evacuati din centrul Frankfurtului pentru dezamorsarea unei bombe de 500 de kg

Ziare.

Operatiunea de dezamorsare, care se desfasoara langa sediul Bancii Centrale Europene (ECB), a inceput duminica, dupa cateva zile de intarziere pentru planificare.Bomba neexplodata este de origine americana si a fost descoperita in timpul unor lucrari pe un santier.Autoritatile au creat un perimetru de evacuare ce cuprinde de asemenea BCE si mai multe spitale. A fost inchisa si Gradina Zoologica din Frankfurt. Persoanele evacuate din interiorul acestui perimetru au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele inainte de ora opt dimineata.Astfel de operatiuni sunt frecvente in Germania, unde continua sa fie descoperite bombe neexplodate ramase din Al Doilea Razboi Mondial. Tot la Frankfurt, in septembrie 2017 au fost evacuate 65.000 de persoane pentru dezamorsarea unei bombe britanice "blockbuster" de 1,8 tone.