Mii de persoane evacuate in Germania din cauza a doua bombe

Ziare.

com

Este vorba de doua bombe, una germana de 250 de kilograme si una americana de 50 de kilograme, care au fost descoperite la sfarsitul zilei de luni una langa cealalta, informeaza AFP.Genistii au detonat bomba de 250 de kilograme, prea deformata pentru a fi dezamorsata, a precizat aceeasi sursa. Cealalta a fost dezamorsata.Circa 2.500 de persoane, dintre care circa 800 de refugiati dintr-un centru de primire, au fost evacuati pentru scurt timp luni seara, inainte de explozie.Bombe din cel de-Al Doilea Razboi Mondial sunt descoperite cu regularitate in Germania, in special la Berlin, unde o bomba americana a fost distrusa recent in apropiere de emblematica Alexanderplatz.Duminica, o bomba datand probabil din acelasi razboi a explodat in mijlocul unui camp situat in vestul Germaniei, lasand in urma sa un crater enorm, insa fara a face raniti.In jur de 10% dintre milioane de bombe lansate asupra Germaniei pana in 1945 nu au explodat, potrivit unor experti citati de publicatia Spiegel.