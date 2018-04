Miliardarul german Karl-Erivan Haub, dat disparut de mai multe zile in Alpii elvetieni

Ziare.

Karl-Erivan Haub (58 de ani), schior si alpinist experimentat, a disparut in zona masivului Matterhorn, situat la granita dintre Italia si Elvetia in Alpii Pennini.Miliardarul german nu s-a mai intors la hotelul la care era cazat din data de 7 aprilie."Familia a pus la dispozitie resurse nelimitate pentru gasirea miliardarului. Insa, in aceste conditii meteo nefavorabile, sunt inutile", a declarat coordonatorul echipei de cautare, Adriano Favre, pentru cotidianul elvetian Blick.Din cauza ninsorilor din zona si a vantului puternic, salvamontistii nu au putut depista niciun semn privind traseul urmat de Haub.