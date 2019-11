Ministrul de Externe german vrea dezarmare nucleara, dar se opune retragerii armelor nucleare americane din tara sa

Ziare.

com

''Nu are rost o deplasare a armelor nucleare dintr-o tara in alta. Daca ar trebui sa dispara, atunci sa dispara de peste tot'', a spus Heiko Maas, reactionand astfel si unor cereri venite din interiorul formatiunii sale, Partidul Social-Democrat (SPD), privind retragerea acestor arme.''In privinta dezarmarii nucleare, avem nevoie mai presus de orice de acorduri pe o baza extinsa'', a argumentat seful diplomatiei germane.Potrivit unor comentatori,Venit in Japonia pentru reuniunea ministrilor de externe din statele G20, Heiko Maas a depus o coroana de flori la Hiroshima in memoria celor peste 140.000 de victime ale primului atac cu bomba atomica efectuat de SUA la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial.El s-a intalnit si cu supravietuitori ai acelui atac si le-a vorbit studentilor de la Hiroshima.