Ministrul german de Externe cere prudenta in ceea ce priveste ridicarea restrictiilor de calatorie in strainatate

Ziare.

com

"Cand oamenii sunt capabili nu doar sa zboare din nou in strainatate, dar si sa se intoarca intr-un mod suficient de sigur, atunci putem reduce treptat avertismentele pentru aceste calatorii", a spus Maas pentru grupul media german Funke in comentarii publicate duminica."Dar nu putem permite ca acestia sa fie pasi grabiti. Nu putem si nu vom readuce inapoi un sfert de milion de oameni din vacanta lor, din nou, in aceasta vara", a spus el.Dupa ce restrictiile de calatorie legate de coronavirus s-au extins in martie, Germania a repatriat cel putin 225.000 de cetateni ai sai care se aflau in strainatate, in ceea ce diplomatia germana a spus ca a fost cea mai mare operatiune din istoria tarii.Frontierele interne ale Europei nu ar trebui sa ramana inchise "nicio o zi mai mult decat este necesar", a adaugat el.Dar in cazul redeschiderii frontierelor, guvernul Germaniei trebuie "sa actioneze intr-un mod controlat si coordonat, pentru a nu pune in pericol progresele inregistrate in lupta impotriva virusului, pentru care toti am sacrificat o parte din viata noastra normala in ultimele cateva saptamani".Ministerul de Externe al Germaniei a mentinut un avertisment global de calatorie, care a fost prelungit miercuri pana la jumatatea lunii iunie.