Ministrul german de Interne confirma ca are de gand sa demisioneze

Potrivit DPA, Seehofer urmeaza sa renunte si la conducerea partidului, o decizie pe care liderul grupului parlamentar al CSU, Alexander Dobrindt, o considera inacceptabila. "Am spus ca da, voi face disponibile ambele posturi in cel mult trei zile", a declarat ministrul la primele ore ale zilei de luni, dupa discutii cu ceilalti lideri ai CSU, la sediul din Munchen al partidului.CSU, formatiunea bavareza aliata cu Uniunea Crestin Democrata (CDU) a cancelarului Angela Merkel, a declansat o criza in coalitia de guvernamant, din cauza divergentelor cu crestin-democratii in privinta controlului imigratiei. Si in cadrul CDU au avut loc consultari de urgenta, la Berlin.CDU si CSU urmeaza sa negocieze in urmatoarele zile situatia lui Seehofer si implicit viitorul politic al acestuia. Ministrul de Interne a anuntat luna trecuta ca intentioneaza sa opreasca la frontierele Germaniei migrantii deja inregistrati in alte tari din Uniunea Europeana.Cancelarul s-a opus vehement acestei idei, iar dupa summit-ul de vineri, de la Bruxelles, a facut cunoscut ca liderii europeni au ajuns la un acord privind infiintarea unor centre de procesare a migrantilor, in Europa si ulterior in nordul Africii Merkel a incheiat si intelegeri bilaterale privind migratia cu mai multe state membre ale UE.Dupa sedinta CDU de duminica, secretarul general al formatiunii, Annegret Kramp-Karrenbauer, a declarat ca "respingerea unilaterala a migrantilor ar trimite, dupa parerea noastra, un semnal gresit partenerilor nostri europeni".