Musuroaie de furnici salvate de pe locul unde se va ridica o fabrica Tesla (Foto)

DWN: Ameisenhugel auf dem Gelande der Tesla-Fabrik werden umgesiedelt: Tesla will nahe Berlin seine erste Fabrik in Europa bauen. Doch zunachst mussen Ameisen umgesiedelt werden. https://t.co/4laIpnG6rW - M. Kleine-Hartlage (@Korrektheiten) April 7, 2020

Brandenburg: Naturschutzer siedeln Ameisen auf Tesla-Fabrikgelande um - DER SPIEGEL https://t.co/QviXm97MBK - We Need Compassion. (@WeNeedCompassio) April 7, 2020

Ziare.

com

"Un musuroi este relocat", a declarat Kristian Tost, reprezentand compania Natur und Text, care evalueaza noul proiect Tesla din punctul de vedere al expertului in conservarea naturii, transmite DPA.Mai multe musuroaie de furnici de lemn au fost identificate pe parcela de pamant. Marti, cateva musuroaie au fost ridicate cu tot cu insecte si transportate pana intr-o padure din apropiere unde au fost relocate. Alte cateva astfel de relocari urmeaza sa aiba loc.Furnicile nu erau singurele vietuitoare de pe aceasta parcela de pamant. Naturalistii au semnalat prezenta acolo si a catorva exemplare de soparle de nisip.De asemenea, in zona traiesc si lilieci. Trei dintre ei si-au gasit adapost in singurul pin de pe aceste teren, copac care urmeaza sa fie taiat in zilele urmatoare.Tesla doreste sa asambleze pana la 500.000 de automobile pe an in viitoarea fabrica de la Gruenheide, incepand de anul viitor. Aceasta va fi prima fabrica europeana a companiei americane.Tesla nu a primit inca permisul de mediu pentru a construi in aceasta locatie, dar comapnia americana a inceput deja sa amenajeze locul, acceptand riscul ca ar putea sa nu primeasca unda verde de la autoritatile de mediu. Deocamdata nu se stie cand vor incepe activitatile de constructie, mentioneaza DPA.