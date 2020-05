Muzeele din Berlin vor fi redeschise treptat din 12 mai

Ziare.

com

Muzeele se vor redeschide marti, inclusiv unele dintre cele mai importante din Berlin, precum Altes Museum, Alte Nationalgalerie, Pergamon Panorama si Gemaeldegalerie.Situri din lista patrimoniului mondial Unesco atrag in mod normal peste 3 milioane de vizitatori anual.Mai multe masuri de restrictie vor fi impuse pentru a reduce pericolul de infectie, in timp ce pot permite publicului sa se bucure de expozitii.Vizitatorul va trebui sa urmeze sageti de directionare prin muzee intr-un singur sens, potrivit lui Ralph Gleis, director la Nationalgalerie din Berlin.Muzeele planuiesc sa vanda bilete online, asa pot controla cand intra vizitatorul, a mai spus Gleis, pentru a evita formarea cozilor. Doar 300 de persoane pot intra in acelasi timp.Reprezentantii muzeului vor sta la intrarea muzeului si la fiecare etaj pentru a explica regulile vizitatorilor.Personalul se va asigura ca vizitatorii mentin o distanta nu doar fata de lucrarile de arta, dar si fata de ceilalti oameni, a mai precizat Gleis.De asemenea, vor fi publicate informatii despre mentinerea distantei sociale in galerie. "Am invatat mult despre cum au facut la supermarketuri", a subliniat Gleis.