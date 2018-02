Negocierile pentru formarea unei coalitii guvernamentale continua in Germania. Masurile cu privire la asigurarile de sanatate vor fi resimtite si de romanii care muncesc si locuiesc in acest stat

Negocierile se anunta in continuare dure

Masurile cu privire la asigurarile de sanatate ii vor afecta si pe romanii care locuiesc si muncesc in Germania

Asigurarea de sanatate de stat in Germania- particularitati

Servicii de sanatate individuale, asigurari private

Asigurari de sanatate obligatorii pentru studentii romani si pentru cei ce muncesc in Germania

Discutiile nu foarte fructuoase avute pana in prezent cu Martin Schulz, liderul Partidului Social-Democrat, au fost legate de cursul segmentului imobiliar din Germania, de problemele legate de cultura dar si de numeroasele provocari puse de digitalizarea tuturor activitatilor desfasurate in acest stat.Coform Cancelarului Angela Merkel "inca mai sunt probleme ce trebuie rezolvate", iar una dintre cele mai presante este legata de sistemul public de asigurari de sanatate din Germania.Ambele parti isi joaca toate armele pentru a obtine beneficile dorite, dar si pentru a ajunge la un consens care sa duca la stabilitate politica.Planul de negocieri a fost lansat inca din luna septembrie 2017, cand niciuna dintre principalele formatiuni politice nu a reusit sa atraga suficiente voturi pentru a crea o majoritate solida.Discutiile pentru crearea unei coalitii dintre Merkel si reprezentantii Verzilor nu au avut rezultate pozitive si nici cele cu democratii liberi.Discursurile dure ale opozantilor si fragmentarea politica au dus la instalarea unei stari de instabilitate in Germania, iar aceasta situatie s-a dovedit a fi dificila chiar si pentru Angela Merkel, mana de fier, care a reusit sa mentina echilibru in ultimul deceniu.Dupa negocierile esuate cu celelalte formatuni politice Partidul Social Democrat joaca dur, pentru a obtine beneficiile dorite. O problema presanta pusa pe masa de discutii este cea a imigrantilor, care conform social-democratilor absorb resurse importante si sunt greu de integrat.Dealtfel sunt discutate si situatiile aparute pe piata muncii, a pensiilor si a asigurarilor de sanatate care dupa parerea reprezentantilor democrati trebuie imbunatatite.Chiar si asa negocierile continua, atat Angela Mekel reprezentanta Crestin-Democratilor cat si Martin Schulz, reprezentantul Partidului Social Democrat, incearca sa ajunga la un acord pentru a readuce stabilitatea in Germania.Documentul supus dezbateri are 28 de pagini si aduce in atentie probelemele presante cu care se confrunta populatia in acest moment.Masurile ce vor fi luate de viitoarea coalitie guvernamentala vor avea repercursiuni si asupra romanilor care locuiesc in prezent pe teritoriul Germaniei, dar si asupra celor care muncesc acolo.Se pare ca noile reglementari ii vor afecta si pe cei ce doresc sa tranziteze teritoriul acestui stat dar si pe romanii ce aleg ca destinatie de calatorie Germania.Pentru a intelege mai bine care sunt problemele legate de sanatate, trebuie sa reamintim cateva detalii cu privire la sistemul de asigurari de sanatate in Germania si la particularitatile acestuia.Conform reglementarilor actuale toate persoanele care au domiciliul stabil in aceasta tara sunt obligate sa aiba o asigurare de sanatate, aceasta reglementare se aplica chiar si pentru cei ce au sedere de scurta durata.Nerespectarea acestei reglementari duce la imposibilitatea de a benefica de asistenta medicala, dar si la refuzul autoritatilor de a elibera documente oficiale, de orice tip.Din informatiile oferite de KrankenkassenZentrale.de in acest an contributia la asigurarile de sanatate de stat este calculata in functie de venitul fiecarui individ, si reprezinta 14,6% din incasari. Jumatate din contributie trebuie platite de angajator si jumatate de salariat.La acest sistem nu sunt obligati sa cotizeze pensionarii cu pensii mici, angajatii care au venituri sub plafonul minim impus de lege dar si anumite categorii de someri.Copii pot beneficia de asigurare de sanatate in Germania in urma intocmirii unei polite speciale de familie. Conform statisticilor in Germania 85% din populatie contribuie la finantarea sistemului de sanatate. Din cei car e nu participa activ la sistemul de sanatate de stat, cotizeaza catre sistemulde sanatate privat.In prezent in Germania, mai putin de 7% din populatie nu cotizeaza catre fondul de asigurari de sanatate de niciun fel, si asta din cauza veniturilor foarte scazute sau lipsa veniturilor.Conform legislatiei actuale, persoanele care au venituri mai mari decat plafonul maxim, iar cei ce finanteaza sistemul privat, nu sunt obligati sa mai participa la fondul de sanatate de stat.O alta particularitate a asigurarilor private, consta in faptul ca sunt valabile doar pe teritoriul statului german, pentru cei ce solicita resedinta temporara. Valabilitatea acestora expirand in momentul in care solicitantul revine in tara de origine.Costul asigurarilor private difera de la un individ la altul si sunt luate in calcul starea de sanatate, varsta, antecedentele medicale, tara de origine dar si functia pe care o ocupa pe durata sederii. Servicile private sunt individualizate in functie de solicitant si nu sunt sursa de discutie pentru reprezentantii partidelor politice.Pentru a obtine dreptul de lucru in Germania, muncitorii romani sunt obligati sa adere la sistemul de protectie in sanatate prin contributia la asigurarile de sanatate de stat.Astfel de polite trebuie incheiate atat de cei ce desfasoara activitate independenta, cat si de studenti si de persoanele angajate cu contracte de munca.Disputele majore dintre Social Democrati si reprezentantii Crestin Democrati sunt legate tocmai de imigrantii, personele care studiaza pe teritoriul Germaiei dar si a celor care beneficiaza de resedinta temporara, ce provin din state care au incheiat acorduri sociale cu Germania. Conform Social-Democratilor, acestia beneficiaza servicii medicale fara a se alinia la plata taxelor aferene.Aceasta situatie este catalogata de Martin Schulz a fi o nedereptate fata de poporul german.O alta problema ridicata de Partidul Social Democrat este legata de acordurile sociale incheiate cu tarile din Sud-Estul Europei, care nu isi respecta intelegerile financiare legate de serviciile medicale.Din datele acestora cetateni din statele din estul Europei beneficiaza de asistenta specializata pe teritoriul Germaniei in baza acestor acorduri, iar banii nu sunt restituiti de guvernele respective, fapt ce aduce mari prejudicii bugetului de sanatate geman.