Nemtii au prins un spion al Chinei. Der Spiegel dezvaluie ca e un diplomat european de rang inalt

Potrivit revistei Der Spiegel, prima care a scris despre aceasta ancheta, printre cei vizati se afla un fost diplomat european german de rang inalt. Acesta a lucrat la Comisia Europeana, dupa care a intrat in serviciul diplomatic al Uniunii Europene - Serviciul European pentru Actiune Externa (SEAE) - si s-a aflat la post in mai multe state.Dupa incheierea carierei sale europene, in 2017, si angajarea la o firma de lobby care consiliaza "mari companii",El mai este suspectat ca a recrutat alte doua persoane, dintre care una s-a deplasat in China pentru a se intalni cu destinatarii informatiilor, iar cealalta ar fi indicat doar ca era dispusa sa ajute la transmiterea de informatii, transmit AFP si Reuters."Pot confirma ca intreprindem o ancheta privind suspiciuni de spionaj in favoarea serviciului secret" al Chinei, a declarat purtatorul de cuvant al Parchetului federal german pentru anchetele de spionaj, Markus Schmitt. Niciunul dintre suspecti nu a fost arestat, a precizat el.Perchezitiile au avut loc la Bruxelles, Berlin si in landurile Baden-Wuerttemberg si Bavaria, principalele centre ale industriilor germane avansate.Procurorii au refuzat sa confirme identitatile sau profesiile celor trei suspecti.Acest caz intervine in plina polemica in jurul participari eventuale a gigantului chinez de telecomunicatii Huawei la construirea infrastructurii 5G in Germania. Huawei este acuzat de SUA de spionaj in favoarea Beijingului, iar Washingtonul exercita presiuni asupra aliatilor europeni sa excluda compania chineza de la licitatiile pentru retelele 5G.