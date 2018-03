Nemtii l-au arestat pe liderul separatistilor catalani. Daca il extradeaza in Spania, el risca sa mai iasa la 80 de ani din inchisoare

Cel putin 60 de zile dupa gratii

Puigdemont va "ramane in detentie initial, pana cand se ia o decizie cu privire la o procedura de extradare", a anuntat tribunalul regional din Kiel, in regiunea din nordul Germaniei unde a fost arestat duminica.Nu este posibil vreun recurs impotriva acestei hotarari, a precizat instanta.Arestarea-surpriza a separatistului catalan a antrenat ciocniri intre activisti separatisti catalani si politie, duminica, la Barcelona. Nicio tulburare nu a fost semnalata luni.Puigdemont a comparut luni in fata unui tribunal de la Neumunster, orasul in care se afla in arest prevenitv. A fost vorba despre stabilirea oficiala a identitatii sale si hotararea daca ramane sau nu in inchisoare.De-acum unui tribunal din Kiel ii revine sa transeze cu privire la eventuala sa extradare, se arata in acest comunicat.Avocatul liderului separatist Jaume Alonso-Cuevillas s-a declarat "priudent" luni, mai inainte, pe postul de radio catalan Rac1, evocand "multe elemente care indeamna la optimism".Pe fond, justitia germana dispune de un termen de 60 de zile pentru a delibera cu privire la predarea lui Carles Puigdemont catre Madrid.O purtatoare de cuvant a parchetului german, Wiebke Hoffelner, s-a limitat sa spuna ca decizia "nu va fi luata saptamana aceasta".Justitia urmeaza sa se pronunte cu privire la faptul daca infractiuni similare celor in baza carora este inculpat Puigdemont in Spania exista in dreptul german.El este inculpat - impreuna cu alti 12 lideri separatisti - de "rebeliune", o infractiune pasibila de 30 de ani de inchisoare, si de deturnare de fonduri publice. In cauza este tentativa ratata de secesiune prin referendum din toamna lui 2017.Elsa Artadi, o deputata din partidul lui Carles Puigdemont, a apreciat, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca Puigdemont se va opune extradarii sale, deoarece "Spania nu garanteaza un proces echitabil".Steffen Seibert, un purtator de cuvant al cancelarului Angela Merkel a catalogat Spania drept un "stat de drept democratic" si a dat asigurari ca domneste "o incredere deosebita intre autoritatile judiciare din statele membre UE".El a amintit ca, potrivit Madridului, Puigdemont si colegii sai nu sunt urmariti din cauza unor "idei politice, idei de independenta, ci din cauza unor infractiuni foarte concrete".Guvernul spaniol a stat in expectativa, limitandu-se sa califice arestarea separatistului drept o "veste buna".Urmariri cu privire la "rebeliune" raman insa controversate, deoarece ele presupun "o ridicare violenta" care, potrivit unor juristi, nu a avut loc.Puigdemont a fost arestat de politisti din landul Schleswig-Holstein in timp ce se intorcea din Danemarca vecina, la bordul unui vehicul, catre Belgia, unde fostul presedinte catalan a fugit dupa esecul secesiunii, in toamna.Forte de ordine germane au fost alertate cu privire la venirea sa de catre reprezentantul politiei criminalistice germane la Madrid.Ministrul german de Interne nu a fost in masura sa spuna daca au fost implicate serviciile spaniole de informatii ori daca il urmareau pe politicianul catalan.Arestarea a fost facuta posibila de decizia, vineri, a judecatorului de la Curtea Suprema spaniola Pablo Llarena de a inculpa 13 lideri separatisti, inclusiv pe Puigdemont.In fapt, justitia spaniola le-a aplicat o noua lovitura separatistilor catalani. Candidatul la presedintia regiunii, Jordi Turull, a fost incarcerat, ceea ce a privat tabara acestuia de al treilea candidat la sefia Executivului catalan.O separatista exilata, Clara Ponsati, a anuntat ca "face aranjamente" sa se "predea" autoritatilor din Scotia.Catalania a intrat in impas politic, iar separatistii au putut sa-si pastreze majoritatea absoluta in Parlamentul catalan, in urma alegerilor regionale de la 21 decembrie.Daca nu reusesc sa aleaga un presedinte pana la 22 mai, noi alegeri vor fi convocate in mod automat. Iar atat timp cat nu va avea un presedinte si Guvern, Catalonia va ramane sub tutela Madridului, impusa dupa declaratia de independenta.Arestarea-surpriza a lui Puigdemont a scos duminica mii de separatisti in strada.La Barcelona, manifestanti care au raspuns apelului unei grupari radicale - Comitetele Apararii Republicii (CDR) - au incercat sa se apropie de prefectura, insa politisti catalani i-au respins cu lovituri de baston si tragand in plan vertical.Potrivit serviciilor de salvare, 90 de persoane au fost ranite usor la Barcelona - inclusiv 22 de politisti.Presedintele Parlamentului catalan Roger Torrent a lansat un apel la "non-violenta", la televiziunea regionala.