Nemtii nu se mai tem de COVID si sunt multumiti de cum a gestionat Merkel criza, dar isi fac griji pentru copii

Valori de top pentru Angela Merkel si CDU

Teama de pandemie s-a redus

Grijile germanilor

Dupa ce prima faza de soc a pandemiei de COVID-19 a fost marcata de unitate pe scena politica germana, de cateva saptamani mai ales partidele de opozitie FDP (Liberalii) si AfD (Alternativa pentru Germania, un partid populist de dreapta) au redevenit agresive si au inceput sa critice managementul de criza al guvernului de la Berlin.Nu putine institutii media au facut acelasi lucru, astfel incat s-a creat impresia ca opinia publica germana ar fi divizata.Populatia nu pare insa implicata in disputa politica, dupa cum rezulta din ultimul sondaj Deutschlandtrend efectuat de institutul de cercetare a opiniei publice Infratest Dimap:Atmosfera de multumire generala se rasfrange si asupra cotelor de popularitate pentru liderii marii coalitii formate din CDU/CSU (conservatori) si SPD (social-democrati).Cancelaraincoace. Ministrul de Finante, Olaf Scholz (SPD), si cel al Sanatatii Jens Spahn (CDU), sunt aproape la aceleasi valori-record de popularitate inregistrate in urma cu o luna. Ministrul Economiei, Peter Altmaier (CDU), se bucura de un record personal, la fel ca Horst Seehofer (CSU), ministrul de Interne.La partide insa, de actuala situatie se pare ca profita doar tabara conservatoare (CDU/CSU). Aceasta a castigat 5% fata de valorile de luna trecuta, ajungand acum la 39% - ultima oara cand s-a aflat la un nivel atat de ridicat a fost in august 2017. SPD bate pasul pe loc la 16%, la fel ca in aprilie.Pentru opozitie este in continuare greu. Ecologistii s-ar situa la 18 procente (-4), cel mai scazut nivel din octombrie 2018. AfD este la 9% (-1), cum era si in august 2017. Cu ale sale 5%, FDP s-ar bate cu pragul electoral, daca ar avea loc acum alegeri. Doar Partidul Stangii a crescut cu un procent, la 8%.Deocamdata nu se mai discuta despre cine va fi noul sef al CDU si cine va fi succesorul Angelei Merkel la cancelaria federala. Inaintea crizei, erau trei candidati: Norbert Rottgen, Friedrich Merz si Armin Laschet. Lor li s-a alaturat acum si premierul Bavariei, Markus Soder.Seful CSU a fost foarte prezent in aceasta perioada de pandemie. Acum, 50% din cei chestionati cred ca el ar fi un bun candidat pentru functia de cancelar federal.Nu se stie cand se vor lamuri aceste chestiuni. Marile adunari sunt interzise pe moment in Germania, deci niciSondajul de opinie a fost efectuat pe 4 si 5 mai, deci inainte ca guvernul sa anunte pe 6 mai relaxarea anumitor masuri de combatere a raspandirii coronavirusului. Cancelara Merkel a vorbit despre o "foarte buna evolutie" actuala a pandemiei. Si cetatenii par sa-i dea dreptate.In ultimele saptamani, teama de infectare si cea de o suprasolicitare a sistemului medical par sa se fi diminuat semnificativ. S-a redus la jumatate numarul celor care declara ca se tem ca s-ar putea infecta ei sau cineva din familia lor.Doar 21 de procente din cei chestionati se tem ca sistemul medical ar putea fi afectat masiv de pandemie, fata de 37% luna trecuta.Ingrijoratoare pentru oameni este situatia economica. Guvernul se asteapta la o recesiune masiva, iar institutele economice vin cu cifre tot mai inspaimantatoare. De aceea, datele actuale nu sunt de mirare: daca inaintea blocadei din martie doua treimi din germani considerau ca situatia economica este buna, doar o treime mai crede acum acest lucru - cel mai mic nivel de la criza financiara din 2008/2009.Interesant este insa ca teama de pierderea locului de munca ramane scazuta. Programele de ajutorare pe timp de criza adoptate de guvernanti par sa-i linisteasca pe oameni. Numarul celor care se tem ca ar putea fi disponibilizati a scazut chiar fata de aprilie, de la 18 la 13 procente.In discutie sunt mai multe masuri de resuscitare a economiei. Industria auto a adus in discutie posibilitatea ca statul sa ajute cu un premiu financiar clientii care ar achizitiona un nou autoturism. Decizia a fost amanata pe moment. Lucru cu care sunt de acord si cetatenii - 63% dintre ei nu ar vedea cu ochi buni aceste masuri de stimulare a vanzarilor auto.Pe langa aspectele economice, se discuta tot mai mult si despre consecintele sociale ale restrictiilor impuse in contextul pandemiei.este o tema intens dezbatuta. Doua treimi din germani se tem ca dezvoltarea copiilor ar putea fi afectata de inchiderea scolilor si a gradinitelor in contextul pandemiei.La intrebarea privind teama fata de reducerea drepturilor omului, prin restrictiile adoptate, patru din zece germani admit ca sunt ingrijorati de acest lucru - o valoare usor mai scazuta fata de luna trecuta. Ingrijorati sunt mai ales sustinatorii FDP si AfD.La urmatorul Deutschlandtrend din iunie se va vedea daca temerile privind acest aspect se vor reduce odata cu relaxarea masurilor de combatere a pandemiei.