Nemtii se plang ca Atlanticul a devenit mai lat si mai rece, de cand e Trump la putere. China, in schimb, e tot mai insorita

Too big to fail?

China si Rusia de partea UE

Urmarirea propriilor interese

Mai diferite nici ca ar putea fi semnalele transmise. Cancelara Angela Merkel s-a bucurat de o primite fastuoasa la Beijing: covor rosu, concordanta in fata presei si un prim cadou din oficiu. China a anuntat ca va reduce taxele vamale la importurile de automobile. O stire buna pentru campioana mondiala la export, Germania, si insemnata piata importatoare de automobile, China.In SUA, ministrul federal de Externe, Heiko Maas, a avut parte de o primire opusa celei pregatite sefei executivului german in China. Partenerii americani de dialog nu au dat nici cel mai marunt semn de bunavointa. Mai mult decat atat, presedintele Trump a scos la iveala si "instrumentele sale de tortura", amenintand cu taxe vamale protectioniste suplimentare la importurile de automobile. Un atac direct la economia germana - nicidecum primul de acest fel.Si atunci ce-i de facut? Sa schimbe Germania tabara? Sa intoarca spatele agresivei Americi si sa se indrepte intru totul spre tara in plina dezvoltare si binevoitoare, China? O optiune indiscutabila pentru Germania. Parteneriatul cu SUA e prea strans si prea important, pentru Germania chiar relevant sub aspectul sistemului de valori. "Too big to fail" este mesajul pe care Merkel si Maas il transmit pretutindeni.Cancelara si ministrul ei de Externe au subliniat recent la Washington importanta relatiilor transatlantice: istoria comuna, legaturile culturale, parteneriatul in cadrul NATO, in planul politicii de securitate. Chiar daca Donald Trump nu pare a pune pret pe prietenia germano-americana, Germania nu-l lasa pe marele aliat sa-i inchida usa-n nas.Germania se considera indreptatita moral in calitatea de "partener de nadejde", atragand atentia asupra valorilor comune si a promisiunilor reciproce din ultimii ani: multilateralism, comert liber, respectarea drepturilor omului. Concret fiind vorba de acordul cu Iranul, regulile OMC si de protectia climei. De aceea, Heiko Maas a reiterat la Washington pozitia comuna a UE in aceste chestiuni. Si pentru a semnaliza ca Germania isi respecta cuvantul si ca nu e singura pe aceasta pozitie.Poposind la Beijing, Angela Merkel a intreprins astfel o vizita la un aliat in aceste chestiuni. Asa cum s-a intamplat cu putin timp inainte la Moscova. China si Rusia sunt de partea UE in ce priveste respectarea acordului nuclear incheiat cu Iranul. O alianta importanta pentru tarile semnatare. Dar dincolo de aceasta tematica, punctele comune se cam epuizeaza. Divergentele de opinie la capitolele democratie si drepturile omului sunt cunoscute, chiar si in plan economic parerile fiind extrem de diferite.Frontul comun dintre Germania si China privitor la acordul cu Iranul incepe sa se fisureze atunci cand e vorba de "proprietatea intelectuala". In aceasta privinta, Germania si SUA au o pozitie comuna, atragand atentia asupra pericolului pe care il reprezinta spionajul chinez si pirateria. Germania ar putea profita de aceasta pozitie comuna in raporturile sale cu Washingtonul. O alta problema o constituie dificultatea firmelor germane de a patrunde pe piata chineza.Atat dificultatile pe care le intampina cu China, cat si cele cu SUA arata ca Germania trebuie sa-si urmareasca mai ferm ca niciodata propriile interese. La Washington, Heiko Maas a vorbit de interesele de securitate ale Germaniei in dosarul iranian si de cele comerciale in chestiunea taxelor vamale. In China, Angela Merkel a reprezentat, inainte de toate, interesele economiei germane. Dar Germania nu poate spera ca Beijingul, ca de altfel nici Washingtonul, sa arate empatie si sa tina cont de interesele sale.Germania a inteles ca relatiile cu SUA s-au modificat considerabil sub administratia Trump. Heiko Maas a apreciat, in context, ca Atlanticul a devenit "mai lat si mai aspru". O impresie impartasita si de alti politicieni germani, care au vizitat recent SUA. Anume ca Trump nu ii e Germaniei partener sau prieten, ci concurent, daca nu chiar adversar. Un razboi comercial devine din ce in ce mai probabil.Actuala apropiere de China nu poate decat partial compensa pretul pe care il implica pentru Germania glaciatiunea cu SUA. Economic poate, dar si politic? Decenii la rand a fost valabila deviza: cel mai apropiat partener al Germaniei in afara Europei sunt SUA. Daca America se retrage, se casca un gol pe care nici China si nici Rusia nu-l pot umple. Asa incat Germaniei nu-i ramane decat sa lupte si mai intens pentru o Europa unita si sa-i tot reaminteasca Americii de stransa prietenie din trecut.