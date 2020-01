Nemtii sunt incurajati sa renunte la masinile personale cu bilete de tren mai ieftine pentru distante lungi

Ziare.

com

Astfel, pretul biletelor pentru cei care calatoresc pe distante mai mari de 50 de kilometri cu trenurile Intercity Express ale companiei Deutsche Bahn au scazut cu 10%.De asemenea, compania a redus tarifele pentru anumite servicii suplimentare, cum ar fi transportarea bicicletelor, relateaza The Guardian Ieftinirea biletelor de tren are loc in contextul in care guvernul german a redus TVA-ul pentru transportul feroviar de la 19% la 7%. Deutsche Bahn estimeaza ca masura va atrage 5 milioane de calatori in plus pe an.Pe de alta parte, in anumite zone ale Germaniei, cum ar fi Berlin, Hamburg, Bremen, Brandenburg si Renania, tarifele pentru calatoriile cu trenul pe distante scurte si cele cu mijloacele de transport in comun vor suferi majorari de pana la 3,3%. Acestea au fost aprobate inainte de masurile privind protejarea mediului, ca urmare a cresterii salariilor si a preturilor motorinei si energiei electrice.C.S.