O bomba americana de 100 de kilograme a fost dezamorsata in centrul Berlinului

"Detonatorul a fost distrus cu succes. Ridicam putin cate putin blocajele. Si va veti putea intoarce curand in apartamente", a anuntat sambata, intr-un mesaj postat pe Twitter, la ora locala 1.45 (2.45, ora Romaniei), Politia din Berlin.Dupa ce a evacuat 3.000 de persoane din zona vineri, politia a anuntat ca s-a confruntat cu cateva probleme tehnice la dezamorsare, dar acestea au fost solutionate rapid.Un perimetru de securitate de 300 de metri a fost stabilit.Este vorba despre o bomba lansata de un avion american, al carei detonator a ramas intact si care a fost descoperita in apropierea unui important centru comercial.Treficul mai multor linii de tren, in zona, a fost suspendat pe tot parcursul operatiunii.Germania are o mare experienta in acest tip de evenimente, in contextul in care sunt descoperite frecvent bombe din al Doilea Razboi Mondial, lansate de aliati, care nu au explodat si continua sa conduca la operatiuni impresionante.In aprilie 2018, fortele de securitate berlineze au dezamorsat o bomba britanica de 500 de kilograme. Aproximativ 10.000 de persoane au fost evacuate atunci.Insa cea mai importanta evacuare de acest tip din 1945 incoace a avut loc in septembrie 2017, la Frankfurt, unde a fost gasita o enorma bomba britanica, dotata cu o incarcatura exploziva de 1,4 tone. In total 65.000 de locuitori au fost evacuati atunci.Aceste dispozitive pot fi in general dezamorsate, insa exista si cazuri rare in care se provoaca o explozie "controlata".Berlinul a fost supus in timpul razboiului unei campanii intense de bombardare, mai ales in primavara lui 1945, cand o treime dintre locuintele din oras au fost distruse, iar zeci de mii de persoane au fost ucise.Mii de dispozitive neexplodate au fost descoperite de atunci, iar alte aproximativ 3.000 se afla in continuare in subsolul orasului, potrivit unor experti.