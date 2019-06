O bomba americana de 100 de kilograme a fost gasita in Berlin

Ziare.

com

Bomba a fost aruncata asupra capitalei germane dintr-un avion american, in timpul celui de-Al Doilea razboi Mondial, scrie AFP.Un perimetru de securitate de 300 de metri va fi delimitat in jurul bombei, inainte de dezamorsarea acesteia.Autoritatile germane au o mare experienta in acest tip de evenimente, intrucat descoperirile ce vizeaza bombe din al Doilea Razboi Mondial sunt relativ frecvente.Bombele lansate de trupele Aliate in epoca si care nu au explodat la impact provoaca in prezent operatiuni impresionante la sol.Cea mai mare evacuare de acest tip de dupa 1945 a avut loc in septembrie 2017, la Frankfurt, unde a fost gasita o uriasa bomba britanica echipata cu o sarcina exploziva de 1,4 tone. Peste 65.000 de rezidenti au fost nevoiti atunci sa isi paraseasca locuintele.Desi, in general, astfel de dispozitive pot fi dezamorsate, in anumite cazuri rare trebuie sa aiba loc o explozie controlata.Berlinul a cunoscut in timpul razboiului o campanie de bombardamente intense, in special in primavara anului 1945, cand o treime din cladirile orasului au fost distruse si zeci de mii de oameni au murit.Mii de bombe ramase neexplodate au fost descoperite de atunci si aproximativ alte 3.000 s-ar afla inca in solul berlinez, potrivit expertilor.In aprilie 2018, fortele de securitate din Berlin au dezamorsat o bomba britanica de 500 de kilograme. Atunci, aproximativ 10.000 de persoane au fost evacuate.