O femeie a scos din banca 50.000 de euro de teama coronavirusului si a fost jefuita

Ziare.

com

"Sunt rare furturile de genti cu astfel de sume", a declarat o purtatoare de cuvant a politiei, citata de DPA.Femeia isi retrasese economiile de la banca de frica ca aceasta va da faliment ca urmare a crizei provocate de epidemia de coronavirus, a informat ziarul Hamburger Abendblatt.Furtul a avut loc pe 16 aprilie. Femeia de 52 de ani a plecat de la banca in dupa-amiaza acelei zile si se indrepta catre masina in momentul in care un biciclist i-a smuls geanta, a mai spus politia.Nu este clar daca incidentul a fost o coincidenta nefericita sau daca hotul a urmarit femeia dinainte.