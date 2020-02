O grupare de extrema dreapta care voia sa declanseze un razboi civil a fost depistata in Germania

Ziare.

Patru dintre acesti suspecti sunt suspectati de formarea unei "asociatii de extrema dreapta cu caracter terorist", iar opt s-ar fi declarat pregatiti sa le acorde un ajutor "financiar" sau "un ajutor in vederea procurarii de arme" ori "participare la atacuri viitoare", a precizat intr-un comunicat Parchetul din Karlsruhe.Grupusculul, format in septembrie, avea ca obiectiv", potrivit parchetului."Atentate al caror dispozitiv concret nu a fost precizat pana acum urmau sa fie comise impotriva unor lideri politici, solicitanti de azil si persoane de confesiune musulmana, cu scopul de a genera o situatie apropiata unui", mai precizeaza parchetul, competent in cazuri de terorism.Parchetul a anuntat anterior perchezitii in 13 locuri, in cinci landuri germane - inclusiv in Bavaria si Renania de Nord-Westfalia, cea mai populata regiune din Germania.Cinci suspecti au fost identificati in cursul perchezitiilor, dar si opt persoane suspectate de faptul ca le-au acordat o sustinere.In vederea punerii in aplicare a planurilor pe care le aveau, suspectii s-au intalnit personal, in mai multe randuri si in locuri diferite, mai precizeaza justitia germana.Ei au folosit totodata forumuri de discutii online oferite de diverse servicii de mesagerie pentru a comunica intre ei.Autoritatile germane sunt ingrijorate de un terorism al extremei drepte in urma asasinarii unui ales german favorabil migratiei, in iunie. Un neonazist suspectat in dosar a fost plasat in detentie.Ingrijorarea creste de asemenea odata cu o multiplicare a violentelor vizand alesi in tara, intr-un context de inasprire a atmosferei politice, sub presiunea extremei drepte.