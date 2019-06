O grupare de extrema dreapta din Germania a intocmit, cu date de la politie, o lista cu persoane pe care urma sa le asasineze - presa

Ziare.

Procurorul general al Germanieisuspectand organizatia ca pregateste un atac terorist.Gruparea, care include, ar avea legaturi apropiate cu politia si armata si cel putin un membru este in continuare angajat in comandamentul special al Biroului de Investigatii Penale.Conform Redaktions Netzwerk Deutschland, o agentie de cercetare din Hanovra, gruparea pregatesteMembrii gruparii au comunicat prin mesaje criptate pe Telegram si au accesat calculatoarele politiei pentru a colectacare au jucat un rol activ in eforturile civice in perioada crizei refugiatilor din 2015.Pe lista s-ar afla membri din SPD, Partidul Verzilor, Die Linke si Uniunea Crestin Democrata a cancelarului german Angela Merkel.Aceste informatii vin dupa ce la inceputul lunii Walter Lubcke, un membru al CDU, partidul conservator al lui Merkel, a fost ucis la domiciliul sau din vestul tarii. Un suspect in varsta de 45 de ani, avand legaturi cu miscarea neonazistilor, a fost arestat weekendul trecut. Aceasta drama a zguduit intreaga tara care se teme de aparitia terorismului de extrema dreapta.Ministrul german al Afacerilor Externe, Heiko Maas, a avertizat saptamana trecuta pe Twitter ca. "Avem peste 12.000 de extremisti de dreapta violenti in tara noastra. 450 dintre ei au putut intra clandestin, in ciuda mandatelor de arestare. Trebuie sa ne aparam mai mult: niciun milimetru in plus pentru dusmani in libertate", a scris el.