O masina a intrat in multime intr-un oras din Germania - Trei persoane au murit, alte zeci au fost ranite (Foto)

#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort - Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) April 7, 2018

#Munster: Une camionnette aurait fonce sur la foule: le Rheinische Post fait etat de 3 morts selon des sources policiere et de nombreux blesses mais ce sont des chiffres provisoires... https://t.co/Fjh4KOPDkU #Kiepenkerl pic.twitter.com/opanXlnOkw - Nils Wilcke (@paul_denton) 7 aprilie 2018

German police in Munster have confirmed there have been deaths after a vehicle collided with a group of pedestrians around the Kiepenkerl statue in the old town. #Muenster #Germany pic.twitter.com/ybKnp1zaun - Darren Oatway (@DarrenOatway) 7 aprilie 2018

Police helicopter over the crash site #muenster pic.twitter.com/9vEw8HFRoH - Daniel Kollenberg (@thedaniel3009) 7 aprilie 2018

Primele informatii arata ca atacatorul ar fi localnic, transmite The Independent Deocamdata, cifrele legate de victime sunt contradictorii.Ziarele locale transmit ca e vorba de trei morti si intre 30 si 50 de raniti, intre care sase in stare grava.Mai mult, se pare ca atacatorul s-ar fi impuscat.La fata locului se afla politisti, pompieri si personal medical. Politia din Munster a transmis pe Twitter oamenilor sa evite zona si sa incerce sa nu lanseze speculatii."Acum se desfasoara o operatiune de amploare in zona Kiepenkerl. Va rugam sa o evitati. Sunt mai multi morti si raniti. Actionam in acest moment. Va rugam sa nu avansati speculatii. Mai multe informatii vor fi furnizate aici", au transmis politistii.Politia survoleaza zona cu elicoptere.Rheinische Post transmite ca politistii cauta explozibili in zona. Aceeasi sursa a anuntat ca oamenii legii sunt pe urmele a doua persoane implicate in atac, insa, politia a negat aceste informatii.Sambata dupa-amiaza in Munster ar fi trebuit sa aiba loc o demonstratie la care sa participe 1.500 de kurzi.