O masina a intrat in multime la un carnaval din Germania: Mai multe persoane sunt ranite

Images of the area were the incident happen. The prepartor is arrested. No info is given if he was drunk or he did this as a attack! 15 Injured most were childrens pic.twitter.com/68OHYvKGWs- Xy5Z89🇩🇪 (@Xy5Z89) February 24, 2020

UPDATE: At least 15 injured, including children, after a car rams into a crowd at a Carnival Parade in #Volkmarsen, #Germany. Witnesses say the driver still was on the gas during the incident. A suspect has been arrested. pic.twitter.com/3vu7gZ5KRC - 🌐FNR- FRUM NEWS REPORT🌐 (@FrumNewsReport) February 24, 2020

MORE: Male driver arrested at the scene, but it's not clear if the incident was an accident or an attack#Breaking #Volkmarsenhttps://t.co/uCMpyV9M5Npic.twitter.com/efBAqpKfTf - RT (@RT_com) February 24, 2020

Beim Rosenmontagsumzug in #Volkmarsen ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Nach ersten Informationen wurden mehr als zehn Menschen verletzt - auch Kinder.



Dieser Beitrag wird laufend aktualisiert: https://t.co/r3Ubk0UETf - hessenschau (@hessenschau) February 24, 2020

Cel putin 10 persoane au fost ranite, printre acestea numarandu-se si copii.Soferul a fost arestat, dar politia a refuzat sa precizeze daca este vorba despre un simplu accident sau conducatorul auto a intrat intentionat in multime, relateaza The Guardian Mai multi martori au povestit insa ca soferul a parut sa intre intentionat in participantii la carnaval.Zeci de ambulante si un elicopter au ajuns la locul faptei pentru a acorda ajutor victimelor.Orasul Volkmarsen este localizat in landul Hesse, in sudul orasului Bielefeld.Incidentul vine dupa ce, saptamana trecuta, noua persoane au fost ucise in doua incidente armate la Hanau, in apropiere de Frankfurt.