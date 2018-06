O stire falsa care anunta sfarsitul coalitiei guvernamentale din Germania a provocat panica

Ziare.

Mai multe mass-media importante au preluat un mesaj de pe Twitter care parea ca provine de pe un cont al canalului public german ARD si care anunta sfarsitul familiei politice conservatoare a cancelarului, formata din Uniunea Crestin Democrata (CDU) si formatiunea sa sora din Bavaria, Uniunea Crestin Sociala (CSU).O astfel de sciziune ar fi sinonima cu sfarsitul drumului pentru actualul guvern de coalitie creat cu mari eforturi in martie de Angela Merkel alaturi de social-democrati, si care se afla in disputa de mai multe zile in legatura cu reforma politicii de azil.Mesajul postat pe Twitter mentiona, de asemenea, o conferinta de presa pe acest subiect.Distribuit rapid pe retelele sociale si pe site-urile mai multor mass-media binecunoscute, precum Bild, cel mai citit ziar din Germania si de canalul de stiri n-tv, "informatia" s-a dovedit a fi o farsa a unei celebre reviste satirice, Titanic.Purtatorul de cuvant al Angelei Merkel, care se afla la o conferinta de presa pe un alt subiect, a negat informatia. "Exista mai multe indicii care sugereaza ca aceasta sursa de informatii in general fiabila pe Twitter nu este in acest caz si conduce catre editorul ziarului Titanic, Moritz Hurtgen", a spus Steffen Seibert.CDU si CSU se afla in conflict cu privire la politica privind migratia. CSU ar fi amenintat ca, sfidand-o pe sefa executivului, va autoriza politia sa inceapa sa-i respinga pe solicitantii de azil ajunsi la granitele Germaniei, dar inregistrati in alte tari din Europa.Angela Merkel se opune unei reforme unilaterale a sistemului de azil in Germania, pentru a nu submina solidaritatea Uniunii Europene, pledand in schimb in favoarea gasirii unei solutii la nivelul Uniunii la problema imigratiei ilegale, la summitul care va avea loc pe 28 si 29 iunie la Bruxelles.