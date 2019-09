O trotineta electrica a provocat un incendiu la Munchen: zece persoane au avut nevoie de medic

Ziare.

Potrivit politei germane, respectiva trotineta era la etajul doi al cladirii de noua etaje atunci cand a luat foc. Incendiul s-a raspandit rapid, dar a fost stins in aproximativ o jumatate de ora.Conform pompierilor, circa 90 de locatari au reusit sa paraseasca singuri cladirea, insa zece persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale pentru ca prezentau semne de intoxicatie provocata de inhalarea de gaze.Acest incident se adauga unei liste de evenimente in care au fost implicate recent in Germania trotinetele electrice, un element nou tot mai prezent in peisajul urban si care in aceasta tara a provocat o mare polemica.Incepand cu 15 iunie, politia a inregistrat numai la Berlin 74 de accidente in care au fost implicate trotinete electrice, in urma carora 16 persoane au fost ranite grav si alte 43 de persoane au suferit rani minore, majoritatea accidentelor fiind provocate de utilizatorii de trotinete aflati in stare de ebrietate.Folosirea trotinetelor electrice a fost legalizata in Germania in luna mai, de atunci numarul lor crescand semnificativ.