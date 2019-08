Oficial german: Combaterea defaimarilor pare nedorita de Guvernul Dancila

senatorul Liviu-Marian Pop, urmeaza sa fie desemnat ca noul presedinte al delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei

In exclusivitate pentru DW, Bernd Fabritius, imputernicitul guvernului federal german pentru imigranti de origine germana si minoritati nationale, a anuntat ca a trimis "din nou o scrisoare oficiala doamnei prim-ministru pe cale diplomatica, in care mi-am exprimat indignarea si am cerut clarificarea pozitiei Guvernului".Cu indignare am fost nevoit sa iau la cunostinta noua calomniere din partea unui inalt reprezentant al unui partid de guvernamant la adresa minoritatii germane din Romania. Postarea doamnei Dana Varga, consilier de stat al Guvernului Dancila, prin care se forteaza o asemanare intre presedintele Romaniei, domnul Klaus Johannis, membru ale acestei minoritati, cu Adolf Hitler , il vizeaza pe presedintele tarii, dar loveste din nou - dupa incidentele anterioare provocate de domniile lor, Liviu Pop, Lia Olguta Vasilescu si Darius Valcov - minoritatea germana in totalitatea ei.Aceasta defaimare repetata a unei minoritati nationale, care promoveaza scindarea societatii civile, este absolut inadmisibila.Am abordat aceasta tema in urma cu cateva saptamani in cadrul celei de a 22-a sesiuni interguvernamentale romano-germane la Sibiu, unde Guvernul Romaniei si-a asumat obligatia sa acorde protectia cuvenita minoritatii germane pe baza tratatului bilateral de prietenie si cooperare in Europa intre Romania si Germania din anul 1992.Acest nou atac este in totala contradictie cu obligatiile asumate si nu poate trece neobservat. Din acest motiv, am adresat din nou o scrisoare oficiala doamnei prim-ministru pe cale diplomatica, in care mi-am exprimat indignarea si am cerut clarificarea pozitiei Guvernului.Relatia politica si diplomatica intre tarile noastre este stabila si functionala si nu trebuie afectata de unele derapaje ale unor reprezentanti inalti ai actualei guvernari.Societatea civila - aceasta am putut constata de repetate ori - in mare majoritate nu se alineaza inca acestor defaimari, ci le dezaproba. Acest fapt este o baza buna pentru intarirea relatiilor bilaterale.Minoritatea germana insasi este - impreuna cu diaspora romana din Germania - o punte de prietenie intre cele doua tari. Ei sunt adevaratii "ambasadori ai Romaniei", si nu actorii politici de tipul Pop, Vasilescu, Valcov sau Varga.Relatia de lucru in special cu omologul meu, co-presedintele Comisiei interguvernamentale Romano-Germane, domnul ministru delegat George Ciamba, este una foarte constructiva. Sper ca Guvernul Dancila va folosi cel tarziu acest prilej pentru a lua masurile necesare de prevenire a continuarii acestor defaimari inacceptabile.Daca asemenea iesiri defaimatoare in public se intampla in repetate randuri si in mare parte necontestate de conducerea Guvernului in spatiul public, si mai ales daca ele raman fara consecinte, o combatere nu pare posibila. Chiar mai mult,Din acest motiv, intre timp, ele chiar sunt atribuite acestui guvern. Am fost indignat sa aflu ca tocmai autorul unei discriminari si defaimari grave la adresa minoritatii germane,, forul european de protectie pentru minoritati, acolo unde s-a cerut anchetarea faptelor de discriminare comise de el.O asemenea nominalizare dauneaza grav imaginii Romaniei si este un semnal regretabil pentru modul delasator, cu care sunt privite asemenea defaimari colective la adresa unei minoritati nationale la Bucuresti.Sper ca asemenea semnale vor fi corectate fara intarziere si ca postarile de genul celor publicate de doamna consilier de stat Varga nu vor ramane in continuare fara consecinte.