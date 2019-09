Oktoberfest 2019: Primarul Munchenului a dat cep primului butoi de bere si a oferit primul litru premierului bavarez (Video)

Ziare.

Dupa ce a deschis butoiul, primarul a strigat faimoasa fraza '' (S-a dat cep! Un Oktoberfest pasnic!), semnaland inceputul festivalului anual al berii.El a oferit primul litru de bere premierului bavarez Markus Soeder inainte de a toasta cu acesta.Anul acesta a fost a sasea oara cand Reiter a deschis festivalul, in timp ce Soeder a participat la ceremonia de deschidere pentru a doua oara.Zeci de mii de oameni au luat cu asalt sambata intrarea la festivalul berii Oktoberfest, dupa ce organizatorii i-au deschis portile. In ciuda avertismentelor oficiale de a nu se grabi la intrare - anuntate prin intermediul difuzoarelor in engleza, germana si dialectul bavarez - vizitatorii s-au imbulzit la porti pentru a-si asigura locuri in corturile cu bere, desi aveau de asteptat cateva ore pana la deschiderea primului butoi.Cu aproximativ o ora inaintea deschiderii oficiale, mai multe corturi aveau deja usile inchise din cauza supraaglomerarii. Nici chiar cei aflati pe listele de invitati nu au mai fost admisi, au spus organizatorii.Cu cateva zile inainte de deschidere, Reiter a subliniat importanta de a asigura un "Wiesn" sigur si pasnic, asa cum este cunoscut festivalul pe plan local. ''Am un sentiment bun'', a spus el in timp ce facea turul oficial pentru a vedea stadiul pregatirilor.Potrivit site-ului oficial, cele sase beri oferite "trebuie sa fie preparate cu apa din Munchen luata dintr-o fantana adanca si sa aiba un continut original de must de bere de cel putin 13,6%, ceea ce le face mai puternice decat berile slabe normale''.Inainte de inceperea primului festival de bere din lume s-au facut rezervari in numar mare si se anticipeaza ca va fi depasit numarul vizitatorilor de anul trecut, de 6,3 milioane."Nu trebuie sa fie un an record", a declarat seful Oktoberfest, Clemens Baumgaertner, atat timp cat este un ''Wiesn de calitate".Festivalul se incheie pe 6 octombrie.