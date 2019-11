Ne punem singuri catuse: Ori te conformezi, ori taci

Tocmai universitatile!

"Nu sunt de acord cu ceea ce spuneti, dar sunt dispus sa lupt pana la ultima suflare pentru dreptul dumneavoastra de a o spune" - un cunoscut citat apartinand celebrului scriitor si iluminist francez Voltaire, de care ar face bine sa tina cont si cei care au perturbat discursul co-fondatorului partidului populist de dreapta AfD, Bernd Lucke, sustinut la Universitatea din Hamburg.Caci acest citat descrie insasi esenta democratiei: libertatea de opinie. Acest principiu democratic este astazi mai amenintat in Germania decat s-ar crede.E drept ca in Germania, cine sustine anumite pozitii care se abat de la asa-numitul mainstream nu ajunge in inchisoare. Formal exista dreptul la libertatea de expresie. Acest drept este amenintat, insa, prin ostracizarea de catre societate sau cel putin de catre acea parte a societatii care da tonul.Cazul lui Bernd Lucke este unul extrem. Nu subiectul prelegerii sale pe teme economice, pe care a trebuit s-o intrerupa de doua ori, continuand-o doar sub protectia politiei, a fost cu adevarat motivul. Activistii dezlantuiti au fost motivati de faptul ca Lucke este unul din fondatorii AfD.Numai ca el a parasit deja de multa vreme formatiunea tocmai pentru ca aceasta o virase mult prea spre dreapta. Potrivit demonstrantilor, Lucke n-ar trebui sa mai aiba voie sa vorbeasca in public, indiferent pe ce tema.Intr-o situatie similara s-a aflat de curand si fostul ministru federal de Interne, crestin-democratul Thomas de Maiziere. Prelegerea sa de la Universitatea din Gottingen a trebuit anulata in urma unei actiuni de protest a unor militanti de stanga.Daca nici universitatile nu mai sunt un loc de dezbateri libere, atunci unde am ajuns?Gradul de toleranta al opiniei liber exprimate scade continuu, dupa cum arata mai multe sondaje. Astfel o clara majoritate a celor chestionati sunt de parere ca in cazul unor teme anume e indicat sa se chibzuiasca foarte bine inainte de a spune ceva.Altfel persoana respectiva se va confrunta cu excluziune sociala si izolare in randul colegilor, in cercul de prieteni, intre vecini. Si o ascensiune in cariera profesionala devine astfel imposibila.Si care ar fi aceste teme sensibile? Potrivit sondajelor mentionate, principala tema este migratia. Un exemplu graitor sunt asa-numitele operatiuni de salvare a refugiatilor din apele Mediteranei, context in care cu usurinta o persoana este declarata drept lipsita de omenie, daca manifesta chiar si cel mai mic semn de indoiala privind motivul interventiei.Or, se stie ca salvarea refugiatilor nu este intamplatoare devenind parte a unui bine organizat trafic de persoane din Africa spre Europa. Pana si ministrul federal de Interne, Horst Seehofer, a cotit-o sustinand preluarea refugiatilor salvati pe mare.Aceasta inseamna ceva pentru un politician cu un trecut de rebel ultraconservator in interiorul partidelor unionale CDU/CSU.Reguli nescrise si la fel de rigide sunt valabile si pentru alte subiecte sensibile, de pilda, cand e vorba de modificarile climatice. Daca cineva mentioneaza, prudent, ca ar fi poate bine sa tinem cont si de aspectele sociale pe care le implica o schimbare radicala a stilului nostru de viata, devine foarte suspect, banuit ca neaga practic dramatismul situatiei.Iar cine sustine ca se hraneste cu carne, zboara la distante lungi cu avionul si conduce un SUV, fara mustrari de constiinta, pierde orice acceptanta ca persoana publica. Ecologisti radicali, precum Roger Hallam, co-fondatorul miscarii "Extinction Rebellion", sau capitanul vasului de salvare a refugiatilor SeaWatch-3, Carola Rackete, au voie, in schimb, sa puna sub semnul intrebarii democratia ca forma de stat, fara a se teme de o excluziune sociala.Nu exista, bineinteles, o lista cu opinii tabu. Si totusi toata lumea le stie. Cei mai multi oameni evita constient in discursul public sa depaseasca granitele impuse de Zeitgeist - de spiritul vremii.Iar acest lucru este fatal. Ne punem singuri catuse. Uitam ca democratia se bazeaza pe controverse, pe diversitatea si libertatea de expresie. Daca tot mai multi dintre cei care in gandire se abat de la mainstream, se tem sa-si spuna deschis parerea, societatea va intra intr-o letargie. Astfel societatea isi va autoanula, in final, principalul drept fundamental al democratiei: libertatea de exprimare - chiar si a unor pareri incomode.