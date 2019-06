Paradox german: Estul a ajuns la populatia din 1905, Vestul si-a dublat numarul de locuitori

Ziare.

In acelasi timp, tot mai multi oameni traiesc in vestul Germaniei, care a urmat un model economic postbelic capitalist si efectiv a subsumat estul in sistemul sau dupa caderea Zidul Berlinului in anii '90."Impactul durabil al diviziunii postbelice a Germaniei este ceva subestimat de publicul larg chiar si astazi", a declarat miercuri autorul unui studiu recent, Felix Roesel, de la Institutul Ifo pentru Cercetare Economica, citat de DPA.Studiul estimeaza ca 13,6 milioane de persoane traiesc in estul Germaniei in 2019, acelasi numar ca in 1905. Aceasta in timp ce in vestul Germaniei populatia s-a dublat la peste 68 de milioane de persoane, comparativ cu 32,6 milioane la inceputul secolului XX."In timp ce veniturile si rata somajului in Est si Vest devin incet, incet convergente, cifrele privind populatia difera din ce in ce mai mult", a notat Roesel.Diferenta legata de populatie decurge din exodul masiv al est-germanilor spre Vest dupa divizarea Germaniei in 1949 si inainte de constructia zidului ce a separat Vestul, adica Republica Federala Germania, de Est, Republica Democrata Germana (RDG), in 1961.Germania de Vest a inregistrat de asemenea aflux mai mare de muncitori migranti in anii 1960 si inceputul anilor '70, iar dupa caderea Zidului Berlinului si reunificare multi oameni au parasit Estul, a mai notat Roesel.Inainte de divizarea Germaniei cu aproape 70 de ani in urma, evolutia densitatii populatiei in est si vest era aproape identica, arata studiul.