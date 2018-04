Partidul Angelei Merkel recunoaste ca a cumparat baze de date cu informatii despre alegatori de la Deutsche Post, in campania din 2017

Ziare.

Uniunea Crestin Democrata (CDU) a cancelarului Angela Merkel si Partidul Liber-Democrat de opozitie (FDP) au fost singurii care au confirmat o relatare din ziarul Bild am Sonntag potrivit careia datele au fost obtinute pentru a face publicitate destinata unor grupuri specifice de alegatori.Solicitat sa comenteze informatia, un purtator de cuvant al Deutsche Post a confirmat ca filiala sa Deutsche Post Direkt salveaza si proceseaza "date personale in stricta conformitate cu legile federale de protectie a datelor".Purtatorul de cuvant a spus ca datele comunicate partidelor politice nu apartineau unor alegatori individuali, ci contineau indicii despre gen si educatie, obiceiuri de consum si alte informatii demografice.Partidul Social Democrat (SPD) - partenerul de coalitie de centru-stanga a lui Merkel - precum si Partidul Verzilor ecologist, partidul de extrema-stanga Die Linke si partidul populist de extrema-dreapta 'Alternativa pentru Germania' (AfD) au declarat toate ca nu au colaborat cu Deutsche Post pentru a tinti alegatorii.Dezvaluirile apar in mijlocul unei dezbateri internationale despre modul in care campaniile politice utilizeaza datele alegatorilor, dupa ce a iesit la iveala ca date apartinand unui numar de 50 de milioane de utilizatori Facebook ar fi putut fi colectate fara consimtamantul lor inainte de alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite.