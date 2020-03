"Pasapoartele de imunitate", solutia cercetatorilor germani pentru ridicarea restrictiilor

Ziare.

com

Studiul ar urma sa fie realizat la jumatatea lunii aprilie si ar implica teste de sange la mai bine de 100.000 de voluntari, noteaza The Guardian Testul va fi apoi repetat la intervale regulate pe un esantion mai mare de populatie, pentru a urmari progresul pandemiei."Celor care sunt imuni li s-ar putea elibera un fel de pasaport de imunitate, cu care sa fie scutiti de restrictii", a declarat Gerard Kraus, epidemiolog la Centrul Helmholtz pentru Cercetarea Infectiilor din Braunschweig."Pasapoartele de imunitate" pentru lucratorii-cheie ar putea fi o modalitate de a readuce mai repede oamenii care au avut coronavirus in campul muncii, sunt convinsi cercetatorii.Profesorul Peter Openshaw, membru al comitetului guvernamental britanic de analiza a crizei coronavirus, considera ca persoanele care s-au recuperat dupa COVID-19 ar trebui sa aiba imunitate la virus.El a spus ca, in cel mai rau caz, bazat pe ceea ce se stie despre imunitatea la coronavirusuri care provoaca raceli obisnuite, fostii pacienti ar avea doar rezistenta partiala timp de aproximativ trei luni."Pasapoartele de imunitate" sunt o "masura provizorie rezonabila", a spus Openshaw, dar a subliniat ca persoanele carora li se vor acorda aceste pasapoarte ar trebui sa fie tinute sub observatie atenta pentru a nu contracta din nou virusul.Guvernul german nu a facut inca niciun comentariu oficial pe tema acestor posibile "pasapoarte de imunitate".I.G.