Pastorul unui oras german sustine ca o promisiune facuta de locuitori in secolul 18... ii protejeaza de coronavirus

In 1633, la apogeul ciumei bubonice, locuitorii din acest mic oras alpin s-au rugat sa fie crutati de flagel, promitand in schimb ca vor juca o piesa despre Patimile lui Hristos la fiecare zece ani.Piese de teatru avand drept subiect Patimile Mantuitorului se jucau adesea in secolele XVI si XVII, insa in prezent cea din Oberammergau este singura care se mai interpreteaza in mod regulat.Pentru pastorul Thomas Groener, nu este o coincidenta faptul ca orasul a fost pana acum salvat de cazuri de infectare cu noul coronavirus."Dumnezeu i-a ajutat pe oameni atunci. I-a salvat de epidemia de ciuma. Asta continua in mod similar pana azi", este de parere el.Desi orasul inca nu a inregistrat cazuri de coronavirus, cea de-a 42-a editie a piesei, programata sa fie jucata din 16 mai intr-un nou teatru, construit special in acest scop, cu o capacitate de pana la 4.400 de spectatori, a fost amanata pentru doi ani din cauza focarului, dand o grea lovitura economiei locale.