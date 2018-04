Peste 26.000 de oameni evacuati intr-un oras din Germania din cauza unei bombe

Ziare.

com

Pentru a indeparta bomba s-a luat un perimetru de siguranta pe o raza de 1,5 kilometri. Pe langa zecile de mii de rezidenti, a fost nevoie ca doua spitale, o universitate si mai multe azile de batrani sa fie de asemenea evacuate, informeaza EuroNews Crucea Rosie din Germania , pompierii si politia au lucrat impreuna pentru ca operatiunea de evacuare sa se desfasoare fara incidente.Bomba a fost descoperita luna trecuta de un localnic care facea niste sapaturi in gradina.Astfel de incidente sunt destul de comune in Germania. In decembrie 2016, 54.000 de oameni au fost evacuati dupa ce o bomba de acelasi tonaj a fost gasita in oraselul Augsburg.A.S.