Peste 3.600 de copii au fost abuzati sexual de membri ai Bisericii Catolice din Germania

Cercetarea, care a fost comandata de conferinta episcopilor Bisericii Romano-Catolice din Germania, a relevat ca cel putin 1.670 de angajati ai Bisericii au fost implicati in abuzarea a 3.677 de copii, scrie New York Times.Studiul a fost coordonat de cercetatori de la trei universitati timp de patru ani si reprezinta un efort ambitios de a intelege nivelul abuzurilor si felul in care aceste lucruri au fost ascunse in toata aceasta perioada."Suntem constienti de nivelul abuzurilor sexuale care a fost relevat de acest studiu. Este trist si rusinos", a declarat episcopul Stephan Ackermann din Trier.Rezultatele studiului nu au fost facute publice inca, dar concluziile dintr-un rezumat de opt pagini au fost obtinute de New York Times. Sunt documentate abuzurile care au avut loc intre 1946 si 2014. Unul din sase cazuri a fost de viol, iar majoritatea victimelor au fost baieti.Criminologul Christian Pfeiffer considera ca rezultatele subestimeaza dimensiunile reale ale problemei. El trebuia sa participe la cercetare, insa a refuzat pentru ca Biserica a dorit sa isi rezerve dreptul sa controleze rezultatele si in anumite circumstante chiar sa le interzica publicarea."Raportul nu arata tot adevarul si nu este complet independent", a afirmat el.Cercetatorii nu au avut acces direct la documente si s-au bazat pe staff-ul Bisericii pentru informatii. In unele cazuri, raportul a gasit ca unele fisiere privind abuzul asupra minorilor au fost modificate sau distruse."Nivelul la care s-a ascuns totul este uimitor si peste orice asteptari as fi avut", a declarat Pfeiffer.In raport se arata ca multe dintre victimele care au contactat anonim cercetatorii au declarat ca, "desi Biserica Catolica regreta abuzul sexual, nu au aratat niciun semn de regret autentic sau de recunoastere a vinei."Victimele au precizat ca ar trebui oferite compensatii transparente si echitabile. Pana in prezent, Biserica Catolica din Germania a lasat la latitudinea fiecarei biserici in parte cat si cum va acorda compensatii victimelor.