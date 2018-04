Politia germana a dejucat la limita un atac care urma sa aiba loc la semimaratonul de la Berlin

Ziare.

Politistii au gasit doua cutite ascutite in timpul unei descinderi la locuinta barbatului care planuia atacul la semimaratonul de duminica."Inca evaluam situatia. Probabil a fost o situatie la limita", a declarat un anchetator.Suspectul voia sa razbune moartea lui Anis Amri, tunisianul care a ucis 12 persoane si a ranit alte 12 intrand cu camionul in multime, la Targul de Craciun de la Berlin. Barbatul nu reprezenta insa o "amenintare concreta", deoarece era sub supraveghere de mai mult timp.Ceilalti trei suspecti ar avea de asemenea legaturi cu Amri.Potrivit organizatorilor, la editia din acest an a semimaratonului de la Berlin au participat 32.000 de persoane.