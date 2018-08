Politia germana, suspectata de complicitate cu extrema dreapta in legatura cu violentele impotriva imigrantilor

Ancheta judiciara

Critici

Ziare.

com

Activisti de extrema drepta au pus in circulatie, pe retele de socializare, o copie a unuia dintre cele doua mandate de arestare emise de justitia germana pe numele unui solicitant de azil irakian in varsta de 22 de ani, acuzat impreuna cu un complice sirian de uciderea unui german in noaptea de sambata spre duminica in centrul acestui oras din fosta Republica Democratica Germania (RDG).Acest omor a dat foc butoiului cu pulbere, duminica, in al treilea cel mai mare oras din Saxonia. Extrema dreapta l-a folosit ca pretext pentru a recurge, din nou, la una dintre temele sale predilecte, in urma mai multor fapte diverse de anul trecut - si anume ca decizia cancelarului Angela Merkel de a primi in tara peste un milion de solicitanti de azil este responsabila de o crestere a criminalitatii.Ministrul federal de Interne, Horst Seehofer, a denuntat miercuri divulgarea mandatului de arestare, acoperit de secretul instructiei, drept un act "absolut inacceptabil".In acest caz, membri ai politiei sunt suspectati in mod direct ca se afla la originea divulgarii."Cand aud ca mandatul de arestare pare sa fi fost divulgat de politie mediilor de extrema dreapta, avem o problema mare de solutionat", a protestat adjunctul sefului Guvernului regional din Saxonia Martin Dulig, in care se afla Chemnitz."Trebuie sa fie clar ca anumite lucruri nu vor mai fi tolerate in politie", a adaugat el. "Nu este posibil ca politistii sa creada ca pot divulga lucruri, cand stiu ca astfel comit un delict", a insistat el.Cazul este stanjenitor, pentru ca documentul contine numele martorilor si al judecatorului insarcinat cu dosarul.Parchetul din Dresda a deschis o ancheta cu scopul de a "clarifica cat mai rapid" faptele.O copie a acestui document confidential a fost mai intai difuzata de un grup local de extrema dreapta - Pro Chemnitz - pe Facebook, dupa care textul, care ofera detalii despre agresiunea cu cutitul, a fost retras.Suspectul mentionat in acest document a aplicat "in cinci randuri" lovituri de cutit in torsul victimei, cu "colaborarea constienta a altui suspect care avea si el un cutit asupra sa", se arata in document.Mandatul de arestare nu mentioneaza motivul initial al altercatiei, insa politia a dezmintit in mai multe randuri zvonuri colportate de extrema dreapta potrivit carora victima a vrut sa apere o femeie deranjata sau agresata sexuala.Acest scandal se adauga criticilor care vizeaza politia saxona - acuzata cu regularitate de simpatizare si chiar complicitate cu extrema dreapta in aceasta regiune, un bastion al partidului antiislam si anti-Merkel Alternativa pentru Germania (AfD), care a inregistrat cel mai bun scor al sau aici - de 37% - in alegerile legislative de anul trecut.Saptamana trecuta, politia saxona a fost criticata din cauza ca, la cererea unui manifestant de extrema dreapta, a interpelat o echipa de televiziune ce filma o adunare anti-Merkel la Dresda. S-a dovedit ca manifestantul respectiv este angajat de politiei locale cu titlu privat.Asupra fortelor de ordine se exercita de asemenea presiuni, de mai multe zile, pentru ca nu au fost sificient de pregatite si mobilizate la violentele de la Chemnitz.Politisti - putin numerosi - au parut depasiti duminica de neonazisti si huligani, care au aruncat cu sticle in ei, cu pietre si alte proiectile. Cancelarul Angela Merkel a denuntat cu vehementa "ura din strada" si "vanatori colective".Luni seara, la doua manifestatii - anuntate de aceasta data - ale extremei drepte si extremei stangi, politistii au fost din nou subdimensionati numeric, in pofida faptului ca au fost avertizati de serviciul intern de informatii sa se astepte la violente.Aproximativ 591 de politisti au fost mobilizati pe strazile din Chemnitz, in contextul in care la defilari au participat aproximativ 6.000 de persoane. Aproximativ 20 de persoane au fost ranite in ciocniri.