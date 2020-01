Politicieni locali din Germania, in vizorul neonazistilor - istoria celor mai recente victime si agresori

O istorie a violentei

In vizorul extremistilor de dreapta

Focke: "Politica e neputincioasa"

Neonazistii le-au pus gand rau jurnalistilor

Arnd Focke s-a saturat de amenintarile extremistilor de dreapta. Primarul comunei Estorf din landul Saxonia Inferioara n-a mai vazut alta solutie decat sa renunte la mandatul sau: "E decizia corecta, chiar daca doare."Politicianul in varsta de 48 de ani se dedica de multa vreme unor actiuni de ajutorare a refugiatilor, motiv pentru care a ajuns tinta unor atacuri extremiste de dreapta.In multe nopti a fost aminentat la telefon. "Dar am crezut ca sunt pregatit sa fac fata acestor lucruri", povesteste Arnd Focke. Dar situatia s-a agravat. Masina primarului a fost manjita cu svastici, in cutia postala a gasit bilete pe care scria te gazam. "A fost, pur si simplu, prea mult. Amenintarile au fost prea directe."Demisia primarului unei comune cu mai putin de 1.700 de locuitori a dus la dezbateri aprinse in toata Germania. Cat de mari sunt riscurile pentru politicienii locali - mai ales in contextul atacurilor extremistilor de dreapta?Aceste intrebari dificile se discuta de mai multa vreme in Republica Federala, fara sa se fi ajuns la raspunsuri satisfacatoare.Au existat o serie de cazuri dramatice in trecut. In octombrie 2015, Henriette Reker, candidata independenta in cursa pentru functia de primar a metropolei Koln, a fost atacata in plina strada cu un cutit de vanatoare de 40 de centimetri si ranita grav la gat. Reker a primit vestea ca a castigat alegerile in timp ce era internata la spital, la sectia de terapie intensiva.Frank S., autorul atentatului, a declarat in timpul procesului ca fapta sa a fost un semnal impotriva politicii de migratie din Germania, pe care o considera prea permisiva.Cu doar cateva luni inainte de atentat, in vara anului 2015, cancelarul Angela Merkel a decis sa primeasca numerosi refugiati care ramasesera blocati in Ungaria. Henriette Reker se numara printre politicienii germani care pledeaza pentru o politica a tolerantei fata de straini.Un alt atentat din noiembrie 2017 aminteste de cel din 2015: un barbat de 56 de ani l-a ranit grav la gat pe primarul orasului Altena, Andreas Hollstein, cu un cutit de 30 de centimetri. In timpul atentatului, atacatorul il injura pe politician pentru politica sa liberala privind refugiatii.Doi ani mai tarziu, s-a ajuns chiar la uciderea unui politician local german de catre un extremist de dreapta. Presedintele administratiei regionale a orasului Kassel, Walter Lubcke, a fost impuscat mortal in iunie 2019 in fata casei sale . Investigatiile arata ca faptasul se afla foarte aproape in momentul crimei.Principalul suspect, Stephan E., a precizat ca era revoltat de declaratiile politicianului crestin-democrat din timpul valului de migratie din 2015. Walter Lubcke s-a pronuntat impotriva rasismului si a islamofobiei. Mai tarziu, Stephan E. si-a retras declaratia. Procesul continua.Cu cateva zile in urma, o alta stire din vestul Germaniei a facut valuri: un primar a declarat ca vrea un permis de arma, dupa ce a fost amenintat in repetate randuri de extremisti de dreapta.Presedintele Asociatiei germane a oraselor si comunelor (Deutscher Stadte- und Gemeindebund, DStGB), Gerd Landsberg, a subliniat la inceputul acestui an ca situatia nu s-a ameliorat. Asociatia a intervievat peste 1000 de primari, iar un sfert dintre ei au raspuns ca au fost injurati sau chiar amenintati.Macar un lucru e insa imbucurator, din perspectiva lui Gerd Landsberg: Bundestagul de la Berlin a abordat problema amenintarilor la adresa politicienilor locali. In toate cele 16 landuri federale exista, intre timp, persoane de contact carora li se pot adresa primarii in cazul in care sunt amenintati.In plus, asociatia DStGB pledeaza pentru criminalizarea stalkingului la adresa politicienilor.Arnd Focke din Estorf nu crede ca problema poate fi solutionata politic. "Politica e neputincioasa. Problema trebuie cautata in inima societatii: nu ne mai ajutam reciproc, nu ne mai ridicam impotriva extremismului", deplange fostul primar."Astazi pot fi spuse cu glas tare lucruri la care in urma cu cinci ani nici nu indrazneai sa te gandesti." Arnd Focke nu se refera doar la extremistii de dreapta, ci si la cei de stanga.Cum se explica insa aceste evolutii ingrijoratoare? "Am fost neglijenti in educatie. Trebuie sa le transmitem copiilor si tinerilor ca Germania are un trecut care nu are voie sa se repete.In plus, exista multi oameni nemultumiti care se lasa manipulati prea usor." Fostul primar mentioneaza si partidul populist de dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) ca promotor al unor conceptii de dreapta, subliniind insa ca ar fi prea simplist sa dam vina pe astfel de partide cand e vorba de atacuri extremiste.Arnd Focke spera ca organele statului sa afle cine i-a trimis scrisorile de amenintare si de unde vin svasticile de pe masina. El crede ca multi politicieni din Germania au probleme similare si se retrag in urma unor amenintari grave, fara a declara insa public care e motivul demisiei lor.