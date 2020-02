Porcaria "scroafei evreiesti"

Mai sunt 30 de biserici asa

O piedica in calea amneziei

Oribilul basorelief bisericesc din orasul intemeietorului protestantismului, Luther, isi bate joc si de evrei, si de rabinul lor. Cel din urma e infatisat cautandu-i scroafei sub coada in timp ce, sub o bataie de joc la adresa unei variante ebraice a Numelui Divin, credinciosii mozaici, despre care se stia ca refuza sa manance produse din carne de porc, sunt exhibati ca fiind atasati de tatele ei, spre a-i suge laptele.Un tribunal regional german a hotarat, mai nou, ca dezgustatoarea "podoaba" mutiland fatada istoricei biserici orasenesti din Wittenberg n-ar reprezenta o insulta la adresa evreilor azi in viata.Judecatorii n-au dat deci curs petitionarului evreu care solicitase indepartarea ei, desi au admis, implicit, caracterul ei antisemit. Caci, potrivit Curtii din Naumburg, de acest aspect antiiudaic ar tine seama o placa asezata sub basorelief, care aminteste de asasinarea in Holocaust a 6 milioane de evrei.Verdictul, care nu e definitiv, a starnit, pe drept, o controversa aprinsa in Germania. Una care nu e cu totul straina de alte dispute similare, purtate in SUA, de pilda, pe marginea monumentelor unor personalitati istorice favorizand sclavagismul.Dezbatarea curenta ar putea lua o nebanuita amploare, de vreme ce in spatiul german exista aproximativ alte 30 de biserici astfel slutite.Insarcinatul federal german pentru combaterea antisemitismului, Felix Klein, a propus deci indepartarea unor astfel de sculpturi si amplasarea lor in muzee.Altii sunt de alta parere. Asa cum istoria nu trebuie rescrisa, nici vestigiile istorice nu trebuie indepartate de la locul lor, s-a afirmat.In chestiune nu e doar corectitudinea politica. Istoriografia occidentala e de acord ca Holocaustul n-ar fi fost posibil fara tristul aport al bimilenarului antiiudaism crestin, o ostilitate fata de evrei care, cel putin de la Evanghelia lui Ioan incoace si, probabil, dinainte, a patruns in Europa, s-a ancorat religios si s-a fixat cultural, reivindu-se la baza antisemitismului rasist al nazistilor, pe care l-a hranit si intetit.Dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, bisericile apusene au depus notabile eforturi, incercand sa ia distanta, pe cat au putut, de acest antiiudaism religios, teologic si istoric. Dar varii ramasite ale porcariilor izvorate din surse religioase apologetice, xenofobe si, prin consecinte, rasiste, persista in spatiul public.Si continua, cum s-a vazut in secolul XX, sa-si exercite efectele dezastruoase in mentalul colectiv chiar si la sapte veacuri de la inventarea si sculptarea celei din Wittenberg.Ce-i de facut spre a contracara nefastele consecinte alimentatoare de antisemitism ale unor astfel de infamii?Nu sunt istoria si memoria prea valoroase pentru civilizatie ca sa le abordam usuratic? Ca sa modificam, sa indepartam ori sa distrugem fie si doar partial monumente, edificii, biserici? Si ne putem rezolva oare juridic dilemele culturale?Nu exista raspunsuri incontestabile la multe intrebari. Cert, in schimb, e ca verdictul tribunalului e vadit eronat. Pentru ca astfel de sculpturi eternizeaza nu numai ura fata de evrei, ci si ofensa la adresa urmasilor contemporani ai celor medievali, folositi ca model pentru ticalosia basoreliefului din Wittenberg.Acesta arboreaza, de altfel, si o blasfemie, pe care codul penal german pretinde, in continuare, a o pedepsi. Concomitent, nerusinata calomnie antisemita perpetueaza si umilirea credinciosilor crestini, care se vad confruntati, ori de cate ori privesc fatada bisericii din Wittenberg, cu o acceptie fundamental pervertita a crestinismului. Ai carui intemeietori au fost, in corpore, evrei.Ajunge, oare, la baza bisericii, o placa incercand sa contextualizeze marsavia? Sa trimita, scurt, la consecintele cataclismice ale iudeofobiei? E suficienta indepartarea celor circa trei duzini de basoreliefe cu scroafe antisemite slutind fatadele catedralelor din tarile de limba germana si expedierea acestor porcarii jenante in muzee, cu explicatiile de rigoare? Nu sunt convins.Pastrarea lor in contextul original ar avea, poate, virtutea de a reprezenta o piedica in calea amneziei originii religioase a fenomenului, a trecerii in uitare a unei multimilenare rusini care continua sa-si faca toxicul efect si trebuie, ca atare, nu ascunsa, ci confruntata fatis. Si demontata spiritual.Fenomen extrem de versatil, antisemitismul are multe fete. A-l combate nu e tocmai usor. Cand pateaza memoria, credinta, istoria si monumentele ei, ura fata de evrei ridica probleme si mai spinoase.In ce ma priveste resping categoric orice tentativa de resapare si restaurare convenabila, dar falsificatoare a istoriei. O atare viziune il infantilizeaza pe om, nerecunoscandu-i capacitatea de a judeca drept si responsabil. Cred, in schimb, in invatarea istoriei si intr-o memorie vie.Esentiale mi se par confruntarea si depasirea, intre altele prin educatie, a prejudecatilor antisemite, fie ele religioase, ori rasiale. Departe de a-i privi doar pe evrei, existenta ori absenta acestor prejudecati alimentate de orice fanatism si totalitarism au ajuns sa constituie testul de capatai al civilizatiei, al capacitatii societatilor de a se adapta modernitatii si, in fond, de a supravietui in libertate.