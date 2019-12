Presedintele german: Democratia are nevoie de cetateni cu incredere in sine. E nevoie urgenta de sange proaspat

Ziare.

Frank Walter Steinmeier remarca in discurs ca Germania traieste de 30 de ani in "unitate, libertate si democratie", dar face apel la concetatenii sai sa nu considere acest lucru ca fiind "de la sine inteles". "Avem nevoie de democratie, dar chiar in aceste momente democratia are nevoie de noi!", afirma Steinmeier."Democratia noastra are nevoie de cetateni cu incredere in sine, cu initiativa, bun simt si decenta si care dau dovada de solidaritate. Stiu ca toate aceste calitati exista in voi, in aceasta societate. Si de aceea cred in noi, cred in aceasta tara", spune seful statului."Sunteti parte a acestei democratii, exprimandu-va votul, fiind activi politic, demonstrand pe strazi, sustinand un partid politic sau poate chiar lucrand intr-un consiliu local, post pentru care este nevoie urgenta de sange proaspat in atatea locuri. Pe scurt, aveti in mainile voastre o bucata din Germania", se arata in discurs.Frank Walter Steinmeier se refera in alocutiunea de Craciun si la atentatul terorist din octombrie de la Halle, in care un extremist de dreapta a vizat o sinagoga, mentionand ca a fost profund impresionat de imaginea usii lacasului, care dupa atac purta urmele a circa 20 de gloante."Este un miracol ca a rezistat", mai spune presedintele. "Este valabil si pentru noi. Suntem puternici? Ne putem apara? Suntem capabili sa stam cot la cot si sa ne aparam unul pe celalalt?".