Presedintele Germaniei: SUA, China si Rusia pun in pericol ordinea internationala

Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a reprosat SUA, Chinei si Rusiei ca pun in pericol ordinea internationala prin actiunile lor egoiste."Fiecare tara ar trebui sa vada unde ajunge daca pune interesele proprii mai presus de interesele tuturor celorlalti", aceasta pare sa fie deviza presedintelui SUA, Donald Trump, a declarat Steinmeier in discursul de deschidere a Conferintei de Securitate de la Munchen. Totusi, Steinmeier a elogiat cooperarea transatlantica si a subliniat ca aceasta trebuie mentinuta.Presedintele Germaniei a reprosat Rusiei ca a anexat Crimeea "fara a tine cont de dreptul international".Rusia "a recurs la mijloace militare si la stramutarea violenta a granitelor pe continentul european, facand din asta iarasi un mijloc politic", a subliniat vorbitorul. Nesiguranta si imprevizibilitatea sunt urmarile acestor actiuni, a mai evidentiat el.La randul ei, China a devenit prin ascensiunea din ultimele decenii un actor important in institutiile internationale.Dar, concomitent, "nu accepta dreptul international decat selectiv, acolo unde nu contravine propriilor interese", a punctat presedintele federal.Actiunile Chinei in Marea Chinei de Sud ii deranjeaza pe vecinii din regiune. "Iar actiunile Chinei impotriva minoritatilor din propria tara ne deranjeaza pe noi toti", a spus el, facand aluzie la relatarile privind arestarea in masa a uigurilor.Pe acest fundal, Steinmeier a avertizat ca exista riscul reluarii cursei inarmarilor."Ne intoarcem la vechea dilema de securitate. Mai multa neincredere, mai mult armament, mai putina siguranta - acestea sunt urmarile ei obligatorii. Care conduc spre o noua cursa a inarmarii nucleare, care nu va produce doar noi arme, ci si noi puteri nucleare, cu toate riscurile de rigoare pentru stabilitatea nucleara, care este oricum precara", a avertizat Steinmeier.Revenirea la interesele nationale slabeste comunitatea internationala si in contextul cautarii de solutii pentru problemele globale, intre care schimbarile climatice.Comunitatea internationala ar trebui sa fie "profund nelinistita" de faptul ca institutiile internationale sunt "blocate si slabite", a conchis el.